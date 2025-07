Zgodnie z nowymi przepisami, podróżni korzystający z lotów na terenie UE będą mieli prawo do zabrania na pokład bez dodatkowych kosztów bagażu osobistego, takiego jak torebka lub plecak, oraz niewielkiego bagażu podręcznego. Ustawa precyzuje, że maksymalne wymiary toreb osobistych wynoszą: do 40 x 30 x 15 centymetrów, a bagażu podręcznego do maksymalnie 100 cm i wagi 7 kg.

Nowe wymiary bagażu podręcznego

Zmiany muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez 55 procent państw członkowskich UE, co może skutkować wprowadzeniem modyfikacji. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, nowe zasady obejmą wszystkie loty w UE. Jak informuje Euronews linia lotnicza Ryanair dostosowuje się teraz do nowej propozycji bagażu podręcznego, zwiększając szerokość torby z 25 do 30 cm. Dzięki temu nowe wymiary wynoszą 40 x 30 x 20 cm, co daje pojemność 24 litrów. Wymiary te są większe niż te określone przez Parlament Europejski, aby umożliwić pasażerom, którzy już posiadają bagaż podręczny "kompatybilny z Ryanair", dalsze korzystanie z niego.

Zwolennicy nowego przepisu twierdzą, że zapewni on bardziej sprawiedliwe i przejrzyste ceny dla podróżnych. Dla większości przewoźników oznacza to kontynuację dotychczasowych wymiarów bagażu podręcznego. British Airways, Jet2 i easyJet mają już limity przekraczające nowe gwarantowane wymiary. Zmiany jednak musi dokonać Ryanair.

Ryanair zwiększa limit bagażu podręcznego

Tanie linie lotnicze Ryanair ogłosiły, że zwiększą limit bezpłatnego bagażu podręcznego o 20 procent. Do zmiany ma dojść - jak zapowiedziały władze firmy - w najbliższych tygodniach. Obecne wymiary bezpłatnego bagażu podręcznego to 40 x 25 x 20 cm, co daje pojemność 20 litrów. "Zmiana ta zostanie wprowadzona w najbliższych tygodniach, w miarę dostosowywania wymiarów bagażu na lotniskach" - powiedział rzecznik Ryanair. Linie lotnicze wprowadzą nowe wymiary bagażu podręcznego do końca lata.

Ryanair, który lata na trasach w 37 krajach, głównie w Europie, w latach 2024-2025 przewiózł nieco ponad 200 mln pasażerów. Do 2034 r. planuje zwiększyć tę liczbę do 300 mln osób.