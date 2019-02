Alpe Cimbra to część włoskiego regionu Trentino. Obszar jednego z największych płaskowyżów Europy obejmuje tereny przynależne do trzech miejscowości: Folgarii, Lavarone i Luserny. Malownicze góry, piękne lasy, kameralne wioski, górujący nad regionem szczyt Monte Cornetto oraz bajkowy widok na Dolomity Brenta to nie jedyne atrakcje, jakie oferuje to miejsce.

Łatwo tu dotrzeć samochodem. Z Warszawy podróżni będą mieli do pokonania ok. 1500 km, czeskimi, austriackimi, a następnie włoskimi autostradami. Jeśli myśl o 14-godzinnej podróży samochodem nie budzi entuzjazmu, można do Włoch dolecieć. Najbliższe lotnisko znajduje się w Weronie (Verona Villafranca). Folgarię i Weronę dzieli około 90 km.

Regularny transfer łączy lotnisko i dworzec kolejowy. Z Werony jest również bezpośrednie połączenie kolejowe do Rovereto i Trento.

Folgaria / Trentino / Anna Sobańda / dziennik.pl

Odwiedzając Alpa Cimbre samochodem, można zwiedzić kilka turystycznych włoskich perełek. Blisko stąd bowiem zarówno nad malownicze jezioro Garda, do szekspirowskiej Werony, czy nad wenecką lagunę.

Zimowe szaleństwo

Region Alpa Cimbre największy ruch turystyczny odnotowuje zimą, a to dzięki doskonałym warunkom do uprawiania śnieżnych sportów. Miłośnicy szusowania na nartach i snowboardzie znajdą tu 100 km połączonych ze sobą tras narciarskich o różnym stopniu trudności i z malowniczymi widokami między innymi na Dolomity. Pomiędzy bazami noclegowymi, a głównymi stokami kursują busy, można więc zrezygnować z własnego samochodu. Przy głównych ośrodkach narciarskich nie brakuje wypożyczalni wszelkiej maści sprzętu oraz szkółek i instruktorów zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Alpe Cimbra / Anna Sobańda / dziennik.pl

Jednak Alpa Cimbre to nie tylko narty i snowboard. W okolicy znajduje się 80 km szlaków przystosowanych do biegów narciarskich oraz szlaki, umożliwiające spacery na rakietach śnieżnych. Miłośnicy rowerów mogą zaś zdobywać okoliczne szczyty na tak zwanych fat -bikach, czyli rowerach posiadających znacznie grubsze opony umożliwiające jazdę po śniegu i wyposażonych w silniki elektryczne, wspomagające podczas trudniejszych podjazdów. Alpa Cimbre dysponuje 30 km tras dla śnieżnych rowerów. Takie jednoślady można wynająć w jednej z kilku wypożyczalni, a jeśli ktoś chciałby wybrać się na pierwszą wycieczkę w towarzystwie osoby doświadczonej, która pokaże jak najlepiej wykorzystać cały potencjał fat-bików, każda z wypożyczalni oferuje opcję instruktora.

fat bike / Anna Sobańda / dziennik.pl

W Alpa Cimbre coś dla siebie znajdą także miłośnicy jazdy po lodzie. Region dysponuje krytymi lodowiskami, a w sezonie zimowym ślizgać można się także po zamarzniętym alpejskim jeziorze w miejscowości Lavarone.

Lato na górskich szlakach

Choć Alpa Cimbre największym zainteresowaniem cieszy się zimą, coraz więcej turystów odwiedza ten region również latem. Nic dziwnego, bowiem malownicze góry oferują liczne szlaki turystyczne zarówno dla pieszych, jak i rowerowych wycieczkowiczów. W regionie znajduje się kilka alpejskich jezior w których można pływać.

Miejscowość Folgaria oferuje zaś 18 – dołkowe pole golfowe usytuowane na wysokości 1200 m n.p.m z pięknymi widokami na dolinę i okoliczne góry.

We włoskie góry całą rodziną

Alpa Cimbre to doskonałe miejsce na wypoczynek z dziećmi. Region jest nastawiony na turystykę rodzinną, co przejawia się w licznych udogodnieniach dla rodziców podróżujących z maluchami. Począwszy od kącików dla dzieci w każdym hotelu i restauracji, po dziecięce szkółki narciarskie, stoki dla najmłodszych, tory saneczkowe a także śnieżne parki rozrywki, zapewniające najmłodszym liczne atrakcje. Rodzice, którzy chcę spokojnie nacieszyć się szusowaniem po stokach, mogą zostawić swoje pociechy w jednym z dziecięcych mini – klubów czy parków rozrywki, gdzie animatorzy zapewnią maluchom opiekę i dobrą zabawę.

Latem opiekunowie z dziećmi mogą wybrać jeden z górskich szlaków tematycznych (na przykład tropem zwierząt) odpowiednich dla najmłodszych. Niektóre z nich umożliwiają nawet spacer z dziecięcym wózkiem.

Rodzice, którzy chcą zapoznać swoje pociechy z naturą i pokazać im prawdziwe życie na wsi, w Alpe Cimbra znajdą ku temu sposobność. Niektóre z okolicznych farm można bowiem odwiedzać wraz z dziećmi, by maluchy zobaczyły, jak wygląda praca na farmie, jak produkuje się ser, a nawet same spróbowały wydoić krowę.

Zasmakuj w Alpe Cimbra

Niewątpliwą zaletą wypoczynku we Włoszech jest znakomita kuchnia tego kraju. W rejonie Alpe Cimbra dużą wagę przywiązuje się do ekologii i lokalnych produktów, z których mieszkańcy są niezwykle dumni.

Do specjałów Alpe Cimbra należą przepyszne sery z Vezzeny, aromatyczny speck, ziemniaczana polenta z dodatkiem grzybów z okolicznych lasów, miód i oczywiście znakomite wina z okolicznych winnic.

muzeum w Lusernie / Anna Sobańda / dziennik.pl

Cymbryjska kultura i historia wojenna

Będąc w Alpe Cimbra trzeba odwiedzić niezwykłą wioskę o nazwie Luserna. Ta niewielka miejscowość skryta w górskiej dolinie to wyjątkowe miejsce, bowiem zamieszkująca ją ludność w 90% wciąż posługuje się językiem starogermańskim i kultywuje wielowiekowe tradycje swoich przodków. W niewielkim, ale dobrze zorganizowanym muzeum w centrum Luserny poznamy historię, tradycje oraz niezwykłe legendy tej kultury.

Fort Belvedere / Anna Sobańda / dziennik.pl

Miłośnikom historii spodobają się także fortece będące pozostałością po I wojnie światowej, której front przebiegał w tym regionie. Wojenne zabudowania na terenie Alpe Cimbra to Fort Belvedere, Fort Dosso delle Somme i Werk Lucern. W jednym z nich, Fort Belvedere działa obecnie muzeum I Wojny Światowej, dawnymi okopami zaś poprowadzone są fragmenty turystycznych szlaków.

sery z Vezzeny / Anna Sobańda / dziennik.pl

Alpe Cimbra to kameralny i bardzo gościnny region, który oferuje wiele atrakcji zarówno zimowym, jak i letnim turystom. Ten malowniczy płaskowyż z miejscowościami Folgaria, Luserna i Lavarone to świetna alternatywa dla popularnych, przez co bardziej zatłoczonych turystycznych miejscowości w Dolomitach.