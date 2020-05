Zgodnie z zapowiedziami rządu, od 4 maja otwarte mają zostać hotele oraz obiekty oferujące miejsca noclegowe. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne dla poszczególnych branż.

Ich celem – jak podkreśla ministerstwo – jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

Zgodnie z nowymi zasadami funkcjonowania, usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa. Ograniczona będzie liczba gości, którzy jednocześnie mogą znajdować się w obiekcie. Ich właściciele powinni umieszczać w widocznym miejscu (przed wejściem i w recepcji) informację o maksymalnej liczbie klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w danej części budynku.

Każdy obiekt będzie musiał stosować iloraz: liczba pokoi razy dwie osoby. Ministerstwo zaleca także ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji. Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu, obiekcie czy pensjonacie będzie dotyczył osób tam niezakwaterowanych.

Konieczne jest również umieszczenie na terenie hotelu/pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind oraz przy wyjściu z toalet.

MR rekomenduje też zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji. Zalecana jest również dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.

Jeśli chodzi o personel sprzątający, powinien on być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Jednocześnie sprzątanie pokoi będzie się odbywało jedynie na życzenie klienta.

Ponadto, ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwości spożywania posiłków w częściach restauracyjnych. Natomiast będą mogły one być wydawane bezpośrednio do pokoi. Wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz inne przestrzenie, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, będą wyłączone z użytkowania do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało też wytyczne dla pracowników i obsługi hoteli obiektów i pensjonatów. Zaproponowano między innymi: zwiększenie odległości między pracownikami i zachowanie bezpieczeństwa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (minimum 2 metry); podzielenie zmian w pracy, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przebywających w danym momencie na terenie obiektu; zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

Ponadto zaleca się też zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów - np. stołówki pracowniczej, szatni. MR radzi, by liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu nie mniejszego niż 2-metrowego.

Ministerstwo proponuje również ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Powinny one być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m), ale preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Zaleca się też ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

Szczegółowe informacje w sprawie wytycznych dla poszczególnych branż dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz

Ministerstwo przypomina, że powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania.

Jak zaznaczono, szczególnie należy pamiętać o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej, obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych, ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu), kwarantannie i izolacji dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.