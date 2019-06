Pamiętaj, że wakacje to czas, gdy oszuści noclegowi są szczególnie aktywni. Warto więc wiedzieć, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi praktykami i nie zepsuć sobie wypoczynku.

Nieważne czy szukasz kwatery, czy nowoczesnego apartamentu z miejscem parkingowym, zanim przelejesz pieniądze zwróć uwagę na:

• atrakcyjność oferty w stosunku do ofert konkurencyjnych. Prawda jest taka, że obiekty o podwyższonym standardzie z reguły nie oferują noclegów w niskiej cenie.

• pełną nazwę obiektu noclegowego, dokładny adres, albo jeśli to kwatera lub prywatne pokoje - dane właściciela. Jeżeli kontakt jest ograniczony (np. tylko przez maila), istnieje duże

prawdopodobieństwo, że masz do czynienia z oszustem, a wybrane miejsce nie istnieje...

Sprawdź wybrane miejsce noclegowe

Warto potwierdzić swoje podejrzenia, poprzez dokładną weryfikację obiektu.

• odszukaj adres na internetowych mapach (np. Google Maps oraz Google Street View) i sprawdź, czy istnieje taki lokal. Może się bowiem okazać, że w mieście nie ma takiej ulicy lub przebiega w zupełnie innej lokalizacji.

• sprawdź numer telefonu oraz numer rachunku bankowego w wyszukiwarce lub na stronach temu dedykowanych. Zachowaj szczególną uwagę, jeśli właściciel odmawia wystawienia faktury lub rachunku za wpłaconą zaliczkę/zadatek.

• sprawdź komentarze i opinie innych osób.

• sprawdź zdjęcia w ofercie – jeśli występują na różnych stronach w innych lokalizacjach niż w ogłoszeniu, zwiększ czujność.

Jak sprawdzić czy zdjęcie pochodzi z internetu?

– skorzystaj z wyszukiwarki Google Grafika;

– jeśli korzystasz z przeglądarki Google Chrome - kliknij na zdjęcie prawym przyciskiem myszy "Szukaj obrazu w Google";

– jeśli korzystasz z innych przeglądarek – sprawdź dodatki i rozszerzenia, które ułatwiają wyszukiwanie obrazów; np. dla Firefoxa wtyczka "Search by Image on Google".

Dobrym sposobem sprawdzenia obiektu i właściciela jest także kontakt z urzędem miasta lub gminy, które prowadzą ewidencje przedsiębiorców i mogą potwierdzić dane adresowe. Jeśli obiektu brakuje w spisach Urzędu Miasta/Gminy – ewidencji tzw. innych obiektów, w których świadczone są usługi noclegowe, lub Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich Ministerstwa Sportu i Turystyki jest bardzo prawdopodobne, że ktoś próbuje cię oszukać.

Sprawdź właściciela obiektu noclegowego

Jednym ze sposobów, w jaki działają oszuści, jest podszywanie się pod właściciela istniejącego obiektu noclegowego. W ogłoszeniu zgadza się wszystko – adres, cena i warunki pobytowe – poza nazwiskiem właściciela. Oszuści podają inne możliwości kontaktu oraz numer konta, na które żądają przelania należności. Dla tego przed podjęciem jakichkolwiek decyzji naprawdę konieczne jest zachowanie dużej czujności.

Korzystaj z rzetelnych źródeł

Ofert noclegowych warto szukać w serwisach, które oferują coś więcej niż tylko ich prezentację. Dzięki temu masz pewność, że miejsca są wiarygodne, a podane przez właściciela informacje, rzetelne.

- Oszuści noclegowi próbują swoich sił co roku, a w okresie wakacyjnym wykazują wzmożoną aktywność. Warto zatem korzystać z serwisów internetowych, które nie ograniczają swojej roli jedynie do anonimowej prezentacji ofert. Im łatwiej zamieścić ogłoszenie, tym większa szansa, że pojawią się tam fałszywe oferty. Dlatego poszukiwanie noclegu na facebooku, czy darmowych witrynach, które nie weryfikują zamieszczanych informacji może przysporzyć więcej kłopotu niż korzyści – mówi Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl