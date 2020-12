Planowanie urlopu jest zawsze ekscytujące. Niestety na możliwość udania się w dalszą podróż musimy jeszcze trochę poczekać. Dlatego postanowiliśmy poszukać dla Was nowych inspiracji i niecodziennych pomysłów na spędzanie wolnego czasu. By oderwać się od codzienności, poprawić swoje samopoczucie i naładować akumulatory, polecamy weekendowe wypady poza miasto. Poniższe propozycje mniej oczywistych miejsc pozwolą cieszyć się długimi wędrówkami przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego i zasad bezpieczeństwa.

1. Chojnowski Park Krajobrazowy

Powierzchnia parku zajmuje prawie 70 kmkw,, ale istnieje sposób, by nacieszyć się wszystkimi jego atrakcjami w ciągu zaledwie jednego dnia. Wystarczy udać się na długi spacer ze startem i metą w Zalesiu Górnym, podziwiając po drodze bagienne jeziorka, łąki i pastwiska oraz niekończące się lasy. Na miłośników kina, zarówno starszych, jak i młodszych, w Zalesiu czeka Dzielnica Filmowa, czyli centrum rozrywki z kultowymi pojazdami znanymi z wielkiego ekranu. Park jest także domem dla około 100 gatunków ptaków, a najlepszym miejscem do ich obserwacji jest kompleks stawów w Żabieńcu z pobliskim uroczyskiem, "Zimne Doły", dostępnym przez cały rok.



Czas dojazdu: ok. 1 godz. samochodem lub 45 minut pociągiem z Warszawy

2. Konstancin-Jeziorna

Sekret popularności tej destynacji wśród mieszkańców Warszawy tkwi w źródłach wód mineralnych. Ale tężnia solankowa to nie wszystko, co jedyne na Mazowszu miasto-uzdrowisko ma do zaoferowania. Oprócz tego mnóstwo wrażeń zapewnią gęste lasy, piękne krajobrazy oraz liczne trasy tematyczne. Do wyboru jest wiele ścieżek, między innymi szlakiem spacerów Stefana Żeromskiego czy śladem artystów dawnego Konstancina. Miasto przed wojną gościło bowiem wielu przedstawicieli ówczesnych elit, w tym malarzy, rysowników oraz rzeźbiarzy.



Czas dojazdu: ok. 40 minut samochodem lub 50 minut transportem publicznym z Warszawy

3. Otwock

Powiat otwocki pokrywa aż 30 proc. lasów, a łagodny mikroklimat z dużą liczbą słonecznych dni gwarantuje udany spacer. Główną atrakcją trasy wzdłuż linii otwockiej, obejmującej większość warszawskiej dzielnicy Wawer i część powiatu otwockiego, są tzw. świdermajery, czyli piękne, charakterystyczne, drewniane wille. Są to cacka, jakich Warszawa jeszcze nie widziała w tej ilości i rozmaitości – tak pisał o nich Bolesław Prus. Inspiracją dla stworzenia świdermajerów była architektura alpejskich schronisk i rosyjskich daczy. Choć lata świetności mają już raczej za sobą, wciąż warto je zobaczyć.



Czas dojazdu: ok. 35 minut samochodem lub 30 minut pociągiem z Warszawy

4. Park Krajobrazowy Arkadia

Arkadia uważana jest za krainę wiecznego szczęścia. Właśnie takie miejsce chciała stworzyć księżna Helena Radziwiłłowa, projektując sentymentalny park wokół swoich posiadłości. Przepiękny kompleks przetrwał do dziś, stając się w między czasie jednym z najsłynniejszych parków w stylu romantycznym w Polsce. W konstrukcji widać zainteresowanie pomysłodawczyni kulturą grecką, jak również podążanie za ówczesnymi europejskimi trendami. Zlokalizowany pomiędzy Łodzią a Warszawą park zachwyca malowniczymi widokami i zaprasza zakochanych na długie spacery



Czas dojazdu: 55 minut samochodem lub 1 godz. i 20 minut KM z Warszawy

5. Pomiechówek i Dolina Wkry

Cel wakacyjnych, ekspresowych wycieczek warszawiaków, czyli Pomiechówek, to także świetne miejsce na wyprawę późną jesienią. Oprócz miejskiej plaży i czystej rzeki, największą okoliczną atrakcją jest Park Dolina Wkry. Można się tam natknąć na ogromne makiety motyli i ważek, które jednak poza sezonem zapadają w zimowy sen. Nic straconego, na terenie parku zaaranżowane zostały stanowiska do obserwacji prawdziwych zwierząt oraz przestrzeń do rodzinnego wypoczynku na świeżym powietrzu, między innymi w postaci ścieżki przyrodniczej i wiat edukacyjnych z planszami do zabawy dla najmłodszych.



Czas dojazdu: 45 minut samochodem lub około godziny KM z Warszawy

6. Puszcza Kampinoska

Podmiejską puszczę znają chyba wszyscy, ale warto uwzględniać ją w każdym tego typu rankingu. To polski ewenement na skalę światową – chyba nigdzie indziej tak obszerny i cenny obszar leśny nie sąsiaduje bezpośrednio z miejską metropolią. Różnorodność fauny i flory Puszczy Kampinoskiej zadowoli każdego miłośnika przyrody i wzbogaci każdą wędrówkę. Rośnie tu wiele rzadkich lub wręcz obcych dla tej części Polski gatunków, jak na przykład pochodząca z Ameryki Północnej sosna Banksa, wprowadzona dla utrwalenia wydm. Dodatkowo szacuje się, że może tutaj występować aż połowa, czyli około 16,5 tysiąca rodzimych gatunków zwierząt, w tym 31 gatunków komarów, które na szczęście w tym okresie zimują na dnie zbiorników wodnych.



Czas dojazdu: od granicy Warszawy ok. 30 minut, z centrum miasta ok. godziny jazdy samochodem lub transportem publicznym

7. Rezerwaty Na Torfach i Bagno Całowanie

Pierwszy obejmuje jezioro Torfy o powierzchni aż 7 ha i otaczające je podmokłe lasy. Drugi o wdzięcznej, lecz przewrotnej nazwie to teren największego torfowiska na Mazowszu. Oba rezerwaty to jedne z najciekawszych miejsc Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, jak i naszego zestawienia. Bez obaw, dzikie torfowiska można wygodnie zwiedzać dzięki specjalnym kładkom spacerowym wykonanym z drewna.



Czas dojazdu: ok. 35 minut samochodem lub 1 godz. 15 minut autobusem i pociągiem z Warszawy

8. Twierdza Modlin

Modlin to nie tylko lokalizacja drugiego po Okęciu warszawskiego lotniska, ale również idealne miejsce dla fanów historii. Znajduje się tu jedna z najlepiej zachowanych i największych twierdz w kraju. Zbudowany na polecenie samego Napoleona system fortów odkrywa swoje tajemnice przed odwiedzającymi, na których czeka aż 10 oryginalnych sposobów zwiedzania. Na terenie twierdzy natknąć się można także na figurkę Baśki Murmańskiej, wbrew pozorom nie walecznej kobiety, lecz… białej niedźwiedzicy. Wytresowana przez jednego z kaprali, z czasem zamieszkała w twierdzy i miała okazję salutować samemu Józefowi Piłsudskiemu. Dziś figurki Baśki ustawione są przy szlaku przygotowanym specjalnie dla dzieci.



Czas dojazdu: 35 min samochodem lub ok 1 godz. KM z Warszawy

9. Zamek w Czersku

Czersk to jeden z najstarszych grodów w regionie, który w pewnym momencie w historii był również siedzibą książąt mazowieckich. Z ich polecenia powstał tam imponujący zamek, którego pozostałości można odwiedzać po dziś dzień. Niektórzy twierdzą, że w czasie pełni księżyca wciąż zdarza się zobaczyć na jego murach białą, owianą tajemnicą postać. Za dnia widok z góry jest równie niezwykły – wokół zamkowego wzgórza roztacza się panorama doliny Wisły i okolicznych malowniczych bagien.



Czas dojazdu: ok. godziny samochodem z Warszawy

10. Łachy na Wiśle

Spacer wzdłuż Wisły to zawsze dobry pomysł. Kiedy poziom wody opada, nurt rzeki odkrywa piaszczyste wysepki, zwane łachami. Dodatkowo spod powierzchni wyłaniają się ogromne głazy, tworząc razem piękne kompozycje wizualne. Należy jednak pamiętać, że łachy są niebezpieczne, działają bowiem na podobnej zasadzie, co ruchome piaski. Najlepiej więc obserwować je, spacerując brzegiem, do czego polecamy zwłaszcza odcinek rzeki w okolicy miejscowości Gassy.



Czas dojazdu: ok 40 minut samochodem z Warszawy