Zgodnie z informacjami TPN, nie będzie można już kupić biletu u obsługi parku.

Władze parku zalecają zakup biletu parkingowego co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, zwłaszcza że w czasie wakacji są one często wyprzedane wcześniej.

Opłata za miejsce parkingowe to 35 zł. Posiadając e-bilet, turysta ma gwarancję, że będzie miał gdzie zostawić samochód niezależnie od godziny dojazdu, choć kolejność przyjazdu decyduje o tym, czy samochód będzie zaparkowany na Palenicy Białczańskiej (bliżej wejścia na szlak), czy na Łysej Polanie.

Konieczność posiadania wcześniej wykupionego e-biletu dotyczy także osób korzystających z miejsc dla inwalidów i osób nocujących w schroniskach.

Dla osób nieposiadających konta do płatności internetowych TPN uruchomi od poniedziałku możliwość zakupu biletu z płatnością gotówkową w Punkcie Informacji Turystycznej, przy ul. Chałubińskiego 44, który czynny jest codziennie od 7.30 do 16.30. Warunkiem zakupu na dany dzień jest dostępność miejsc.

E-bilety

E-bilety są próbą rozwiązania problem kolejek, korków i mają zapewnić względny komfort turystom.

Tego lata ruch turystyczny w Tatrach jest wyjątkowo duży. W ostatnich tygodniach brakowało miejsc parkingowych w rejonie Morskiego Oka. Na najpopularniejszych szlakach tworzą się zatory.

Obserwujemy bardzo duży ruch turystyczny w Tatrach, szczególnie w miejscach wyposażonych w sztuczne ułatwienia, np. łańcuchy, klamry. Na najpopularniejszych szlakach tworzą się zatory. Wielu turystów jest też w samym Zakopanem – mówiła PAP Anna Zwijacz-Kozica z biura informacji turystycznej TPN. W jej ocenie ruch w stronę Morskiego Oka jest „potężny”.

TPN zaapelował do turystów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz o wcześniejsze planowanie tras.

Parkingi alternatywne

Turyści, którym nie uda się wykupić miejsca na parkingu w rejonie Morskiego Oka na dany dzień za pośrednictwem strony tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety, mogą skorzystać z parkingów alternatywnych dostępnych na terenie gminy Bukowina oraz z parkingu na Polanie Zgorzelisko, skąd organizowany jest transport zbiorowy. Można także skorzystać z transportu publicznego z Zakopanego lub innych pobliskich miejscowości.

TPN zachęca także do zakupu biletów wstępu do Parku drogą elektroniczną za pośrednictwem strony tpn.pl oraz w aplikacjach SkyCash i mPay. Bilet wstępu oraz potwierdzenie rezerwacji miejsca parkingowego najlepiej jest zapisać w telefonie lub wydrukować, aby były dostępne do okazania w przypadku braku zasięgu sieci komórkowych, co często ma miejsce na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.