Nie będzie można dokonać opłat u obsługi parkingu, nawet jeśli będą wolne miejsca – poinformował w piątek TPN.

Władze parku zalecają zakup biletu parkingowego co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, zwłaszcza, że w czasie wakacji są one często wyprzedane wcześniej.

Opłata za miejsce parkingowe to 35 zł. Posiadając e-bilet, turysta ma gwarancję, że będzie miał gdzie zostawić samochód niezależnie od godziny dojazdu, choć kolejność przyjazdu decyduje o tym, czy samochód będzie zaparkowany na Palenicy Białczańskiej (bliżej wejścia na szlak) czy na Łysej Polanie.

Konieczność posiadania wcześniej wykupionego e-biletu dotyczy także osób nocujących w schroniskach, a od sierpnia także osób korzystających z miejsc dla inwalidów.

Dla osób nieposiadających konta do płatności internetowych TPN uruchomi od 2 sierpnia możliwość zakupu biletu z płatnością gotówkową w Punkcie Informacji Turystycznej, przy ul. Chałubińskiego 44, który czynny jest codziennie od 7.30 do 16.30. Warunkiem zakupu na dany dzień jest dostępność miejsc.

Ostatnie tygodnie pokazały, że mieszany system sprzedaży biletów parkingowych w okresie dużego ruchu turystycznego nie zmniejsza korków w tym rejonie. Poza sezonem zdawał egzamin, w wakacje – nie. Dlatego podjęliśmy decyzję o ponownym wyłączeniu dostępności parkingów bez wcześniejszej rezerwacji (e-biletu) - wyjaśnia cytowany w komunikacie dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Kolejki i korki

Dodał, że w tym roku ruch turystyczny jest bardzo duży, a czerwiec był rekordowy. E-bilety są próbą rozwiązania problem kolejek, korków i mają zapewnić względny komfort turystom.

Turyści, którym nie uda się wykupić miejsca na parkingu w rejonie Morskiego Oka na dany dzień za pośrednictwem strony tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety, mogą skorzystać z parkingów alternatywnych dostępnych na terenie gminy Bukowina oraz z parkingu na Polanie Zgorzelisko, skąd organizowany jest transport zbiorowy. Można także skorzystać z transportu publicznego z Zakopanego lub innych pobliskich miejscowości.

TPN zachęca także do zakupu biletów wstępu do Parku drogą elektroniczną za pośrednictwem strony tpn.pl oraz w aplikacjach SkyCash i mPay. Bilet wstępu oraz potwierdzenie rezerwacji miejsca parkingowego najlepiej jest zapisać w telefonie lub wydrukować, aby były dostępne do okazania w przypadku braku zasięgu sieci komórkowych, co często ma miejsce na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.