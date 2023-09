Kondycja spółki PKP Intercity jest bardzo dobra. Jesteśmy w świetnej sytuacji finansowej i przewozowej. Naszą misją jest przewożenie pasażerów koleją. I ten rok jest absolutnie rekordowy w porównaniu do poprzednich okresów. Od stycznia do końca sierpnia przewieźliśmy 45 mln pasażerów. To o 8 mln więcej niż w analogicznym okresie roku temu, a na koniec roku z pewnością przekroczymy liczbę 60 mln osób - twierdzi Tomasz Gontarz, wiceprezes spółki PKP InterCity.

PAP: Jak spółka zamierza podtrzymać dobrą tendencję i jeszcze bardziej zachęcić pasażerów do podróżowania koleją?

T.G.: Zależy na tym, żeby liczba pasażerów była cały czas na wysokim poziomie. Jesteśmy już po szczycie sezonowym. Wakacje to naturalny czas, w którym wiele osób podróżuje koleją. Aby podtrzymać tę dobrą tendencję i dużą liczbę pasażerów, od 1 października dajemy milion biletów w superpromocyjnych cenach. Ceny będą się zaczynały od 19 zł, np. na trasie Warszawa-Kraków czy Gdańsk-Warszawa, a w przypadku pociągów klasy Pendolino od 49 zł.

PAP: Czy pasażerowie uprawnieni do ulg, np. studenci, będą mogli jeździć taniej, korzystając z tej promocji?

T.G.: Tak. Osoby uprawnione do ulg ustawowych, np. uczniowie, studenci czy renciści będą mogli skorzystać ze swoich zniżek przy zakupie naszych promocyjnych biletów. Dzięki czemu ostateczna cena przejazdu będzie jeszcze niższa.