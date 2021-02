Ciekawe miejsca i atrakcje w okolicach Warszawy. Zobacz, gdzie warto pojechać

4 Jedyne na świecie Muzeum Opowiadaczy Historii (zwane także MuBaBaO) znajduje się w prywatnym domu przy ul. Diamentowej 8. "Co tydzień można w nim spotkać się ludźmi, którzy godzinami snują historię – a robią to w sposób, który w Polsce pamięta już niewielu". Nierzadko gości opowiadaczy z innych państw, w tym m.in. Indii i Tunezji. Warto w Konstancinie-Jeziornej zajrzeć także do tężni solankowych, które działają od XX wieku, a także do Muzeum Papiernictwa w Dawnej Królewskiej Fabryce Papieru.