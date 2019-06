1. W co się spakować?

Oto pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Torby są bardziej pakowne i dzięki kieszeniom pozwalają na posegregowanie rzeczy, tak aby kosmetyki i elektronika kontrolowane na lotnisku były pod ręką. Jednocześnie słabo chronią zawartość i trzeba je nosić. Jeżeli jest to jedyny nasz bagaż, ciężki bagaż zajmie nam ręce i utrudni poruszanie się po lotnisku. Lepsze pod tym względem byłyby plecaki. Z kolei jeszcze wygodniejsza do noszenia walizka na kółkach za duża o kilka centymetrów sprawi, że trzeba będzie dopłacić za przekwalifikowanie bagażu na rejestrowany. Co prawda lepiej zabezpiecza cenne i delikatne przedmioty, ale więcej waży.

Jeżeli... Wybierz... Przewozisz cenne rzeczy lub chcesz skorzystać z luku bagażowego Walizkę Musisz dużo zabrać ze sobą, bo lecisz na długie, zasłużone wakacje Torbę podróżną Podróżujesz z dziećmi i chcesz mieć wolne ręce Plecak turystyczny

2. Płyny

Płyny podlegają dość ostrym ograniczeniom zarówno w tanich liniach jak i u droższych przewoźników. Należy je przelać do butelek o maksymalnej pojemności 100 ml i umieścić w przezroczystej kosmetyczce. Pojemność wszystkich cieczy może nie przekroczyć 1 litra. Należy pamiętać, że jest jeden limit na różne rodzaje płynów: napoje, kosmetyki w tym pasty i kremy, maskara czy szminka, żywność o płynnej konsystencji (sosy, zupy, jogurty, czasem nawet konserwy), alkohol i perfumy. Niektórzy przewoźnicy z tych ograniczeń rezygnują w przypadku jedzenia i napojów dla niemowląt. Limity nie obowiązują zakupów ze strefy wolnocłowej.

W czasie kontroli bezpieczeństwa zostaniemy poproszeni o wyjęcie kosmetyczki z bagażu podręcznego, więc warto je mieć razem z elektroniką pod ręką. Najczęściej kosmetyczka nie powinna mieć więcej niż 20x20 cm. Można je kupić w większości drogerii.

3. Jedzenie

Jeżeli nie przekraczamy granic kontynentu, z reguły możemy ze sobą zabrać jedzenie w stanie stałym. Konserwy, zupy i sosy podlegają tym samym restrykcjom, co wszystkie płyny. Zbyt duża ilość jedzenia może zwrócić uwagę w czasie kontroli. W regularnych liniach na trasach transkontynentalnych posiłki są w cenie biletu. Tanie linie lotnicze umożliwiają skorzystanie z płatnego bufetu.

4. Alkohol i papierosy

W ramach przelotów kontynentalnych można zabrać ze sobą litr alkoholu spoza strefy wolnocłowej, ale podlega tym samym restrykcjom, co inne płyny. Trudno będzie zapakować 1 litr, na który złożą się jeszcze kosmetyki i napoje, więc jeżeli podróżujemy tylko z bagażem podręcznym, lepiej zakupić alkohol na lotnisku lub z niego zrezygnować. Limity przewozu ze strefy wolnocłowej wyznaczają państwa. Warto sprawdzać takie dane niedługo przed podróżą. Na terenie Unii Europejskiej można spokojnie przewozić na własny użytek 10 litrów napojów spirytusowych, 110 litrów piwa, 90 litrów wina lub 60 litrów musującego i 20 litrów alkoholizowanego. Kontroler prawdopodobnie poprosi o dokument potwierdzający zakup oraz dowód na to, że alkohol jest na własny użytek, jeżeli jego ilość wyda mu się zbyt duża.

Papierosy i wyroby tytoniowe, niezależnie od miejsca zakupu, podlegają ograniczeniom nakładanym przez państwa. Oznacza to, że do innych krajów Unii można wwieźć 1 kilogram tytoniu, 800 sztok papierosów, 400 cygaretek, czy 200 cygar. Jeżeli przekroczymy limit, trzeba przedstawić potwierdzenie zakupu i udowodnić ich przeznaczenie na własny użytek. Wspomniane normy obowiązują obywateli Unii powyżej 17 roku życia. Młodsi nie mogą przewozić ani alkoholu, ani papierosów.

5. Zakupy ze strefy wolnocłowej

Zakupy, których dokonamy w strefie wolnocłowej nie podlegają ograniczeniom, chyba że przewoźnik lub państwo ustali inaczej. Można kupić więcej napojów, alkoholu czy perfum. W niektórych liniach należy spakować produkty do bagażu podręcznego (trzeba to uwzględnić przy pakowaniu). Jeżeli czeka nas przesiadka to wszystkie rzeczy zakupione w strefie wolnocłowej lub na pokładzie (np. z bufetu tanich linii lotniczych) należy mieć zapakowane z specjalną torbę, transfer bag.

6. Elektronika

Elektronikę można przewozić dowolnie, chyba że inaczej mówią przepisy celne danego kraju. Lepiej nie pakować jej do bagażu rejestrowanego, ponieważ może ulec uszkodzeniu lub zaginąć np. w trakcie przesiadki. Jeżeli jednak mamy taką potrzebę, możemy ubezpieczyć się od szkody wykupując polisę podróżną. Wygodniej i bezpieczniej mieć przy sobie komputer i telefon. Linie lotnicze jeszcze zakazują korzystania z telefonów w trakcie podróży, ale FAA i EASA, agencje bezpieczeństwa lotniczego niedawno wydały odpowiednie zezwolenia przewoźnikom. Jedynie komórka musi pozostać w trybie samolotowym. W trakcie lotu można skorzystać z pokładowego telefonu.

7. Zakazane przedmioty

Ze względów bezpieczeństwa nie wszystko można wnieść na pokład. Bagaż podręczny oznacza spore ograniczenia, ale większość z tego, czego nie można mieć przy sobie, pozwala się umieścić w bagażu rejestrowanym. Często też państwa decydują o tym, co wolno wwozić, a co wywozić. Dodatkowo to osoba dokonująca kontroli bezpieczeństwa ma prawo według własnego uznania decydować o tym, co nie znajdzie się na pokładzie. Dochodzi do różnych sytuacji, kiedy wydawałoby się niegroźne przedmioty uznawane są za broń.

Poniżej sporządzona na podstawie danych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego tabela z przedmiotami, które mogą stanowić problem w czasie odprawy. Tabela nie odnosi się do ograniczeń celnych lub nałożonych dodatkowo przez przewoźników:

Przedmiot Bagaż podręczny Bagaż rejestrowany Uwagi Leki Tak* Tak *Jeżeli są potrzebne w czasie podróży. Przewoźnik może zażądać poświadczenia autentyczności leku oraz recepty. Krople do oczu są traktowane jak leki. Żywność Tak* Tak *W stałej konsystencji. Zupy, jogurty, sosy podlegają regulacjom dot. płynów Płyny Tak* Tak *1 litr rozlany łącznie do przezroczystych butelek o maks. poj. 100 ml. umieszczonych w przezroczystej kosmetyczce. Limit obejmuje wszystkie rodzaje cieczy: od napojów po kremy i pasty. Napoje ze strefy wolnocłowej bez limitu. Kosmetyki Tak* Tak *Jak płyny. Dot. kremów, past, maskar w płynie, dezodorantów, prefum. Nie dot. aerozoli. Alkohol Tak* Tak *Jak płyny, jeżeli pochodzi spoza strefy wolnocłowej. Ze strefy wolnocłowej wg ustaleń przewoźników. Alkohol maks. 70%. Papierosy Tak* Tak* *Wg taryfy celnej danego państwa. Wózek inwalidzki Nie* Tak *Możliwe, że przewoźnik zgodzi się na przewiezienie wózka na pokładzie. W celu dokładnej informacji należy skontaktować się bezpośrednio z nim. Elektronika Tak* Tak *Należy ją wyjąć podczas kontroli bezpieczeństwa oraz wyłączyć w trakcie startu i lądowania, a w trakcie lotu pracować w odpowiednim trybie. Ostre przedmioty Nie* Tak *Nie dot. nożyczek do 6 cm i cążek. Materiały łatwopalne i wybuchowe Nie Nie Substancje chemiczne Nie Nie Broń i amunicja, broń używana w sztukach walki Nie Tak* *Przewożenie za zgodą przewoźnika i według pozwoleń państwa. Broń musi być rozładowana, odpowiednio zapakowana, a podróżny powinien posiadać stosowne pozwolenie na niektóre typy broni. Sprzęt sportowy Nie Tak Baterie lito-jonowe Tak* Nie *Nie więcej niż dwie, zapakowane osobno, 100-160Wh.

