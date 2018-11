Zamek Praski

Założony w IX wieku, stanowił siedzibę czeskich władców, a obecnie pełni tę funkcję dla prezydenta. Być może mało kto wie, ale to jeden z największych kompleksów zamkowych świata - złożony z historycznych obiektów pałacowych, urzędowych i kościelnych, fortyfikacji i ogrodów.

Jeden z najważniejszych obiektów zamku praskiego to Katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha. Budowla powstała w 1344 r. i reprezentuje styl gotycki. Wewnątrz świątyni znajduje się m.in. zdobiona kamieniami półszlachetnymi Kaplica św. Wacława z grobem świętego, a w jej podziemiach - grobowiec królów czeskich i skarbiec, gdzie przechowywane są klejnoty koronne.

Stary Pałac Królewski - do XVI wieku był siedzibą czeskich królów i książąt. Jego Sala Władysławowska to największe świeckie wnętrze dawnej Pragi - do dziś odbywają się tam ważne uroczystości państwowe.

Bazylika św. Jerzego - najbardziej zabytkowy obiekt sakralny na terenie kompleksu zamkowego, a jednocześnie najlepiej zachowany obiekt w stylu romańskim na terenie Czech. Powstała około 920 roku.

Kaplica Krzyża Świętego - powstała 1758–1763. Nosi miano Skarbca, gdyż można w niej podziwiać ekspozycję zabytków Skarbu św. Wita: 193 relikwiarzy i wartościowych przedmiotów liturgicznych.

Złota uliczka - jeden z najbardziej malowniczy zakątków kompleksu zamkowego, gdzie można zobaczyć szereg niewielkich domków wbudowanych w mur obronny. W jednym z nich pracował niegdyś Franz Kafka.

Letni Pałacyk Królowej Anny, zwany Belwederem mieści się w Ogrodzie Królewskim. Powstał w 1535 roku i stanowi przykład czystej renesansowej architektury. Zbudowany dla żony Ferdynanda I - Anny Jagiellonki - na życzenie króla. Przed budynkiem mieści się śpiewająca fontanna, która gra pod wpływem spadających kropli wody.

Pałac Lobkowiczów - muzeum sztuki ze zbiorów rodziny Lobkowiczów, uznawane za największą i najstarszą kolekcję w Czechach. Wśród zbiorów znajdują się obrazy sławnych malarzy oraz instrumenty Beethovena i Mozarta.

Loreta

To kompleks barokowych obiektów sakralnych w dzielnicy Hradczany. Stanowi bardzo popularny cel pielgrzymek ze względu na domek loretański, w którego wnętrzach znajduje m.in. Skarb Loretański, czyli zbiór przedmiotów liturgicznych z XVI–XVIII w., z których najsłynniejsza jest diamentowa monstrancja zdobiona 6222 diamentami.

Do innych ciekawych atrakcji kompleksu należy carillon, tj. zespół 27 dzwonków autorstwa Claude Fremy, powstały w latach 1683–1691. W jego okolicy warto pojawić się o pełnej godzinie (9:00-18:00), ponieważ wówczas wygrywa z wieży pieśń maryjną „Po tysiąckroć pozdrawiamy Ciebie“.

Wieża widokowa na Petrzynie

Czeski odpowiednik wieży Eiffla - budując ją, wzorowano się na paryskim obiekcie. Z jej szczytu rozpościera się panorama na cały region Czech Środkowych.

Stare miasto

Na początek warto wspomnieć o Moście Karola łączącym Stare Miasto z dzielnicą Malá Strana. Ten monumentalny gotycki obiekt liczy 516 m długości i ok. 9,50 m szerokości. Na jego balustradach stoi 30 rzeźb świętych oraz patronów.

Wjazdu do Starego Miasta „strzeże” najpiękniejsza gotycka brama Europy, czyli Staromiejska Wieża Mostowa z XIV wieku. Obiekt zdobią herby ziem Korony Czeskiej oraz figury św. Wita, Karola IV, Wacława IV, św. Wojciecha i św. Zygmunta. Po przekroczeniu bramy, turysta trafi na Rynek Starego Miasta, gdzie zobaczy okazały Ratusz Staromiejski z zegarem, Kościół Marii Panny przed Týnem czy Kościół św. Mikołaja.

Na szczególną uwagę zasługuje Klementinum, czyli dawne kolegium jezuitów i drugi - po Zamku Praskim - największy obiekt w stolicy Czech. Wewnątrz znajduje się Kościół św. Klemensa z pięknym barokowym wnętrzem, Kościół św. Salvatora oraz Kaplica Włoska Wniebowzięcia NMP będąca najstarszą częścią kolegium. W Klementinum mieści się również największa czeska, i jedna z najpiękniejszych na świecie, biblioteka - jej zbiory liczą około 6,5 mln woluminów.

Wśród zabytków Starego Miasta zaszczytne miejsce zajmuje Rudolfinum - jedna z najsławniejszych sal koncertowych na świecie, siedziba Filharmonii Czeskiej. Jej neorenesansowy gmach wzniesiono w latach 1876-84. Najbardziej okazałym z pomieszczeń obiektu jest sala Dvořáka z zabytkowymi organami braci Rieger.

Stary i nowy cmentarz żydowski

Stary cmentarz powstał w I poł. XV wieku. Obecnie mieści się tam około 12 000 gotyckich, renesansowych i barokowych nagrobków. Na nowym cmentarzu żydowskim podziwiać można artystyczne macewy. Warto zobaczyć tam także Pomnik Żydów Czechosłowackich, Ruchu Oporu i Ofiar Holokaustu z 1985 r. Do innych często oglądanych miejsc należy rodzinny grób pisarza Franza Kafki.

Synagoga Jerozolimska (Jubileuszowa)

Największa synagoga w Czechach, będąca przykładem secesyjnej stylizacji na styl mauretański. Wnętrze świątyni jest przepełnione unikatowymi zdobieniami z okresu wiedeńskiej secesji. Podczas okupacji przechowywano tam skonfiskowane mienie ludności żydowskiej.

Ogród Vrtbów

Królestwo zieleni na obszarze Malej Strany i jeden z najbardziej zachwycających ogrodów Pragi o kształcie kaskady. Na każdym z jego poziomów czekają inne atrakcje. Na najniższym znajduje się sala terrena z freskami Wacława Wawrzyńca Rainera, a podczas drogi na szczyt podziwiać można rzeźby Mateusza Bernarda Brauna. Z samej góry rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Zamek Praski, kościół św.Mikołaja i Malą Stranę.

Speculum Alchemiae - Muzeum Alchemii

Swoje miejsce w Pradze znajdą także osoby marzące o odkryciu kamienia filozoficznego. W Muzeum Alchemii będą miały szansę poczuć iście magiczny klimat. Speculum Alchemiae mieści się w budynku dawnej apteki, w której podziemiach kryła się pracownia alchemików. Laboratoria zostały odkryte dopiero w 2002 roku podczas usuwania szkód wyrządzonych przez powódź. Zauważono wówczas także, że pracownie są połączone tunelami z najistotniejszymi praskimi obiektami - Zamkiem na Hradczanach, Starym Ratuszem i Koszarami. Obecnie mieszczące się tam muzeum wygląda jak wyjęte z XVI wieku - odwiedzając je, można mieć wrażenie podróży w czasie. Przybyli mogą nie tylko zwiedzić miejsce, ale też zakupić mikstury ziołowe na różne dolegliwości, a nawet eliksir miłosny.