Festiwal Pięciolistnej Róży, Czeski Krumlov, 22-24.06 [HISTORIA, KULTURA, KULINARIA]

Już sama wizyta w Czeskim Krumlovie traktowana jest jako obowiązkowy punkt programu zwiedzania Czech. Miasto pełne zabytków, tętniące kulturą przyciąga turystów od dekad. Wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, zachwyca wielkim kompleksem zamkowym. To tu organizowany jest festiwal kulturalno-historyczny, odwołujący się do pięknej przeszłości miasta. Można tu zobaczyć: turnieje rycerskie, uczestniczyć w ulicznych spektaklach teatralnych. I – jak to zwykle w Czechach – popróbować kulinarnych znakomitości.

Królewskie Posrebrzanie Kutnej Hory, Kutna Hora [HISTORIA, KULTURA]

W XV wieku o Kutnej Horze marzył każdy europejski władca. Jedna z najsłynniejszych kopalni srebra była bardzo ważnym ośrodkiem dla ówczesnej gospodarki regionu. Przenieść się w tamte czasy możemy przyjeżdżając do Kutnej Hory pod koniec czerwca. Jarmarki, turnieje rycerskie, możliwość zwiedzania kopalni oraz poznania arcyciekawej historii. Można tu przyjechać będąc na wakacjach w Pradze – miasto oddalone jest o 75 minut jazdy od stolicy Czech.

Kutna Hora / Materiały prasowe

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach, 29.06-07.07 [FILM, KULTURA]

Polski film i to komedia, która spodoba się Czechom? W tym roku o laur w Karlowych Warach będzie walczyć głośny film Pawła Maślony „Atak paniki”. A jeśli obraz znamy z polskich kin, to do czeskiej stolicy filmu warto się wybrać, bo w różnych konkursowych sekcjach pokazane zostanie duże spektrum w większości europejskiego kina, do którego w inny sposób ciężko dotrzeć. A przy okazji można zobaczyć jedno z najpiękniejszych czeskich miast i… poczuć się jak James Bond. To tu kręcone były słynne sceny z „Casino Royale”.

Karlowe Wary. fot. Ladislav Renner / Materiały prasowe

Beats For Love, Ostrawa, 4-7.07 [MUZYKA]

Roger Sanchez, Galantis, Alan Walker i czołówka czeskiej, słowackiej i światowej sceny muzycznej. A to wszystko za niewygórowaną – porównując do polskich festiwali – cenę. Tylko 159 złotych trzeba zapłacić, by w Ostrawie przez cztery dni oglądać z bliska przedstawicieli niezależnych scen muzycznych. Impreza typu „przynajmniej raz w życiu musisz tam być”.

Rock For People, Hradec Kralove, 4-7.07 [MUZYKA]

Taniej i – dla dużej części mieszkańców Polski – bliżej niż na Opener. W tym roku na największym muzycznym festiwalu w Czechach zameldują się światowe sławy: The Kooks, The Prodigy, Enter Shikari, The Vaccines czy bohater słynnego filmu „Sugarman” – Rodriguez. A jeśli ktoś pamięta zespół, który kiedyś z powodzeniem towarzyszył grupie Hey na wielkiej trasie koncertowej po Polsce, czyli Vypsana Fixa – to oni też tu będą.

Festiwal Zamki Czeskie, Różne lokalizacje, start: 13.07 [MUZYKA, KULTURA]

Artyści z czeskiej sceny muzycznej grający na pięknych zamkach, czyli południowa wersja Męskiego Grania. W tym roku zaplanowano siedem lokalizacji, a festiwal wędrować będzie po różnych, urzekających zamkach. To propozycja dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek – w dzień zwiedzanie, wieczorem muzyka. W tym roku festiwal zagra tu: Točník 13-14.07, Kunětická Hora 20-21.07, Švihov 27-28.07, Rožmberk nad Vltavou 03-04.08, Veveří 10-11.08, Hradec nad Moravici 17-18.08, Bouzov 24-25.08. Bezděz 31.08-01.09.

Festiwal Zamki Czeskie - Hradec nad Moravici / Materiały prasowe

Colours of Ostrava, 18-21.07 [MUZYKA]

Po wyjeździe stąd Bjork długo nie mogła ukryć zachwytów zarówno nad samą imprezą, jak i piękną okolicą. Tu w dzień można zwiedzać, a wieczorem bawić się w rytmach muzyki prezentowanej przez wielkich grających tego świata. W tym roku wydarzeniem jest przyjazd kolektywu N.E.R.D., z jednym z najważniejszych muzyków naszych czasów, Pharellem Williamsem na czele. A oprócz nich na scenie ustawionej kilkanaście kilometrów od polskiej granicy pojawią się m.in. Joss Stone, Grace Jones, George Ezra, Kaleo, Beth Ditto czy Cigarettes After Sex.

Colours of Ostrava. fot. Matyas Theuer / Materiały prasowe

Sazavafest, Kácov 26-28.07 [MUZYKA]

To miejsce, w którym co roku pojawia się plejada znanych w Czechach i na świecie artystów. W tym roku fanów z Polski czekają dwie niespodzianki. Wystąpi doskonale znana i u nas Ewa Farna, a główną gwiazdą będzie… Karel Gott. To zwyczaj przejęty z największych światowych festiwali. Czy Gott zostanie powitany na Sazavafest tak Lionel Richie na Glastonbury albo Zbigniew Wodecki na Offie? By o tym się przekonać trzeba przyjechać na festiwal organizowany pomiędzy Pragą a Brnem.

Chodvar, Chodová Planá obok Mariańskich Łaźni, 18.08 [PIWO, KULINARIA]

Jak bogata jest czeska kuchnia, jakie są tradycyjne je dania, jak były podawane – przekonać się o tym będzie można w małej Chodovej Planie. Festiwal organizowany jest m.in. w restauracji, która jest umiejscowiona w byłych piwnicach skalnych. Przy okazji można zapoznać się z pochodzeniem słowa „piwnica”, które nigdzie indziej, jak tu, używane jest tak adekwatnie.

Hip-Hop Kemp, Hradec Kralowe 23-25.08 [MUZYKA]

Fani rapu z południowej Polski żartują sobie, że aby zobaczyć czołówkę polskiej sceny hh, należy jechać do… Hradec Kralowe. Polscy artyści przyjeżdżają tu od lat, przyciągając wielotysięczny i wielojęzyczny tłum. W tym roku gwiazdami są m.in. Kękę, Grubson, Paluch, legendarna Zipera. A jakby tego było mało czołówka sceny rap ze Stanów Zjednoczonych i Czech.

Dočesná, Žatec, 31.08-01.09 [PIWO, KULINARIA]

Jeden z najbardziej znanych festiwali piwnych w Czechach. Organizowany jest już po raz 59., przyciąga gości z całego świata, którzy twierdzą, że atmosfera tu jest nawet lepsza od tej, którą można poczuć na słynnym Oktoberfeście. Miejsce wybrano nieprzypadkowo – tu znajdują się uprawy jednego z najlepszych chmielów na świecie, od stuleci używanego do przygotowania czeskich piw.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tourfilm, Karlowe Wary, 5-6.10 [FILM, KULTURA]

Oto przykład na to, jak ożywić miasto organizując w nim jeszcze jedną imprezę kulturalną. Przegląd filmów podróżniczych jest dla globtroterów zwieńczeniem sezonu, a dla fanów kina odskocznią od tego, co zwykle na afiszu. Dużo tu filmów dokumentalnych, górskich. Ale pokazywane są też obrazy fabularne. To najstarszy na świecie festiwal filmowy o tematyce podróżniczej.

Pilsner Fest, Pilzno 7.10 [PIWO, KULINARIA]

Nie można mówić o tym, że zna się czeskie piwo, bez wizyty w Pilźnie. Od 1842 roku warzy się tu jeden z najbardziej znanych smaków świata. W październiku odbędzie się kolejna edycja festiwalu, podczas którego można będzie próbować nie tylko złocistego z pianką. Warto zostawić miejsce na fantastyczne czeskie rarytasy kulinarne.

Brama browaru w Pilźnie. fot. Petr Polak / Materiały prasowe

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych, Jihlava, 25-30.10. [FILM, KULTURA]

W Polsce mamy docfestivale, w Czechach wszyscy zmierzają do Jihlavy. Tu były pokazywane produkcje, które później doceniono nawet Oscarami. Organizatorzy skupiają się na zaprezentowaniu wszystkiego, co najciekawsze w naszym regionie Europy. Często można tu zobaczyć polskie produkcje.

Wystawa Alfonsa Muchy, Brno, DO 30.10 [SZTUKA]

Zebrane w jednym miejscu ważne dzieła wybitnego czeskiego malarza i grafika to niezwykła okazja. Przedstawiciel secesji i fin de siècle przeszedł do historii tworząc dzieła ważne dla historii Czech. To on zaprojektował pierwsze, jeszcze czechosłowackie, banknoty, był też autorem współczesnego herbu. Jego dzieła pokazywane w Brnie pokażą różne oblicza artysty. Zobaczymy m.in. Epopeję Słowiańską oraz kolekcję plakatów.