Stolica Nocleg

1 Reykjavik 1 842 zł

2 Amsterdam 1 786 zł

3 Bruksela 1 238 zł

4 Wiedeń 1 224 zł

5 Kopenhaga 1 214 zł

6 Londyn 1 189 zł

7 Dublin 1 111 zł

8 Paryż 1 068 zł

9 Praga 1 065 zł

10 Berlin 1 059 zł

Szalone ceny na Islandii i w Holandii

Na pierwszym miejscu zestawienia najdroższych sylwestrowych destynacji plasuje się Reykjavik. Przeciętnie należy tu zapłacić aż 1842 zł za dobę w apartamencie dla 4 osób, co oznacza, że budżet pozwalający spędzić jedną noc w stolicy Islandii wystarczyłby na aż 6 nocy w Kijowie, 5 nocy w Atenach lub 3 w Rzymie. Niewiele taniej będzie również w Amsterdamie, gdzie sylwestrowe noclegi wyniosą średnio 1786 zł za dobę.

Czeska Praga w tym roku bardzo droga

Na zestawieniu najdroższych sylwestrowych destynacji, wysoko plasuje się również Praga. Przeciętnie należy tu zapłacić 1065 zł za noc w apartamencie dla 4 lub więcej osób. Wysoką cenę rekompensują natomiast niezapomniane widoki rozpościerające się z Mostu Karola, gdy wybije północ oraz dobre połączenia kolejowe i autobusowe czeskiej stolicy z największymi polskimi miastami.

Wiedeń i Berlin zapewnią wiele atrakcji

Kto natomiast poszukuje szampańskiej zabawy, kolorowych fajerwerków oraz głośnych petard, powinien wybrać się do Wiednia lub Berlina. Ze względu na dobre połączenie, to chętnie wybierane przez Polaków destynacje. W tych miastach nie należy obawiać się mandatu za liczne toasty wznoszone na ulicach z nowo poznanymi nieznajomymi, można również świętować odpalając własne race oraz fajerwerki. Koszt noclegu w tych miastach to przeciętnie 1059 zł w Berlinie i 1224 zł we Wiedniu za noc w domu lub apartamencie dla 4 lub więcej osób.

W obu miastach na odwiedzających będzie czekać wiele bezpłatnych atrakcji. W Berlinie można liczyć na huczną zabawę pod Bramą Brandenburską. We Wiedniu natomiast warto skierować się na Plac Ratuszowy, gdzie po przyspieszonym kursie wszyscy zainteresowani będą mogli powitać Nowy Rok w rytmie walca.

Kolorowa Lizbona przyjazna kieszeniom turystów

Równie głośno, kolorowo i przede wszystkim niedrogo można spędzić niezapomnianego sylwestra w Lizbonie. Podróżujący powinni zaplanować średnio 496 zł na pokrycie kosztu zakwaterowania dla 4 osób. Większość Portugalczyków celebruje nadejście Nowego Roku poza domem. Na ulicach miast dzieje się bardzo wiele, rozbrzmiewa muzyka grana na żywo,

a miejscowi chętnie zapraszają odwiedzających do wspólnej zabawy. Warto również zapoznać się z lokalną tradycją i z wybiciem północy zjeść 12 rodzynek. Każda z nich symbolizuje jedno dobre życzenie na 12 nadchodzących miesięcy Nowego Roku.

Warszawa w najtańszej piątce

Najtańszą europejską stolicami na sylwestra w tym roku są zdecydowanie Kijów, Sofia i Bukareszt. Koszt sylwestrowych noclegów w tych miastach nie przekraczana 300 zł. Tanio będzie również w Atenach, jednak nie tylko ceny, ale i temperatura będzie sprzyjać odwiedzającym grecką stolicę. Łagodne 8°C będzie towarzyszyć osobom, które zdecydują się na podziwianie pokazu sztucznych ogni za wzgórza Likavitos. Ważnym jest, aby pamiętać, żeby powitać Nowy Rok wyłącznie symbolicznym toastem, gdyż spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz odpalanie własnych fajerwerków jest tu zabronione. Najtańszą piątkę zamyka Warszawa, w której spędzimy niesamowity czas oglądając pierwszy raz w historii niesamowity pokaz laserów