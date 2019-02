O rozpoczęciu akcji o godz. 3 nad ranem poinformowała rzeczniczka związku zawodowego Verdi. - Wciąż oceniamy sytuację i nie możemy powiedzieć, ile dokładnie osób nie stawiło się w pracy - przekazała.

Wcześniej rzeczniczka ostrzegała, że strajk w Hamburgu może doprowadzić do opóźnień w ruchu, a nawet do odwołania niektórych rejsów. Wezwała podróżnych do wcześniejszego niż zazwyczaj stawienia się na lotnisku oraz zabrania ze sobą jedynie bagażu podręcznego.

Związek Verdi ogłosił strajk w odpowiedzi na przeciągające się negocjacje dotyczące podwyżek płac dla obsługi naziemnej zatrudnionej na lotnisku.

To kolejny strajk ostrzegawczy w Niemczech związany z konfliktem płacowym w tej branży.

7 stycznia przez cztery godziny strajkowali pracownicy odpowiedzialni za kontrolę bezpieczeństwa na berlińskich lotniskach Tegel i Schoenefeld. Trzy dni później z powodu całodniowego strajku pracowników kontroli bezpieczeństwa na lotniskach w Duesseldorfie, Kolonii-Bonn i Stuttgarcie odwołano w Niemczech ponad 640 lotów. 15 stycznia strajk objął z kolei osiem niemieckich lotnisk.