Kortowo – 500+ już wybrało – dołącz do nich!

Niekwestionowanym liderem popularności od lat jest obóz w Kortowie na który każdego roku przybywa blisko 1500 uczestników. Położone nad brzegiem jeziora miasteczko akademickie uznane za najpiękniejszy kampus akademicki w Polsce, dysponuje obiektami sportowymi na najwyższym poziomie, co daje nieograniczone możliwości zagospodarowania Twojego czasu. Masz do wyboru 17 różnych profili obozów – od sportu przez przygodę po sztukę. Możesz więc rozwijać swoje zainteresowania pod okiem profesjonalnych trenerów, oddać się w ręce gwiazd teatru i sztuki i tworzyć niezapomniane przedstawienia albo zwyczajnie leniuchować na obozach rekreacyjnych.

Rekreacja dla starszaków 16+

Zmęczony nauką? Spragniony słońca, morza i rozrywki? Nie masz ochoty na obozy profilowane? Wybierz tak jak większość starszej młodzieży (16+) - obozy czysto rekreacyjne, na których spocisz się jedynie w dyskotece! Możesz oddać się błogiemu nic nierobieniu na plażach Bułgarii, Włoch, Hiszpanii i Malty. Wbijaj na europejskie parkiety w stolicach disco tj. Rimini i Lloret de Mar I ciesz się wakacyjnym luzem.

Obozy siatkarskie

W rankingu obozów profilowanych, wg Almatur, pierwsze miejsce od lat zajmuje siatkówka, bijąc na głowę inne królowe sportu, jak piłkę nożną czy koszykówkę. Obozy siatkarskie to niepowtarzalna okazja na rozpoczęcie przygody z tym sportem bądź do rozwijania swojego talentu. Uczestnicy trenują pod okiem wykwalifikowanych, najlepszych w swoim fachu trenerów, a do dyspozycji mają najwyższej jakości infrastrukturę sportową. Treningi i ćwiczenia są dostosowane do umiejętności młodych sportowców, nie ma więc znaczenia, czy jest się nowicjuszem, czy starym wyjadaczem w świecie siatkówki - każdy znajdzie coś dla siebie. Rozwijaj swoje pasje w Cetniewie w obiektach, w których trenują olimpijczycy bądź w niekwestionowanej stolicy polskiej siatkówki w Częstochowie, gdzie swoją karierę w tym sporcie rozpoczynali mistrzowie świata, tacy jak Michał Winiarski czy Krzysztof Ignaczak lub w Kortowie pod okiem siatkarzy AZS Olsztyn.

Obozy survivalove/militarne

Kolejnym Waszym ulubionym profilem obozów są obozy przygodowe z nastawieniem na strzelankę, przetrwanie i dostarczenie odpowiedniej dawki adrenaliny.

Jeśli pragniesz skosztować smaku prawdziwej przygody, nie ma na to lepszego miejsca niż obozy Almatur. Survival i paintball, wyjazdy detektywistyczne oraz ASG - naprawdę jest w czym wybierać. Sprawdź się w trudnych warunkach, poznaj siebie poprzez aktywne doświadczanie i eksperymentowanie, naucz się technik przetrwania w dziczy lub po prostu wyszalej się, grając w paintball. Wszystko to i wiele więcej pod okiem kompetentnych i wyszkolonych opiekunów w naprawdę ciekawych i pięknych miejscach, z których najchętniej wybierane przez innych uczestników to nadmorskie Mrzeżyno, znajdujące się na pojezierzu drawskim Borne Sulinowo i górska Muszyna.

Obozy językowe

Jeżeli pragniesz poszerzać swoje horyzonty poznając nowe języki, bądź doskonaląc te, którymi już władasz, to nie znajdziesz lepszego sposobu na osiągnięcie tego celu niż kursy i obozy językowe, w kraju, jak i zagranicą. Ciekawe i różnorodne zajęcia dostosowane do poziomu uczestnika, wykwalifikowani nauczyciele znacząco poprawią twoje umiejętności językowe. Jeżeli w pełni chcesz chłonąć kulturę i język danego kraju, polecamy zagraniczne kursy językowe, dzięki stałemu kontaktowi z mieszkańcami i zwyczajami danego państwa nauka języka przebiega tam nie tylko szybciej, ale i ciekawiej.