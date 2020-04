O projekcie specjalnych przezroczystych boksów napisał dziennik "La Repubblica" dzień po tym, gdy odpowiedzialna za turystykę wiceminister kultury Lorenza Bonaccorsi zapewniła w telewizji RAI, że latem Włosi będą mogli pojechać nad morze. Dodała zarazem, że już trwają prace nad ustaleniem norm bezpieczeństwa, jakie będą musiały być przestrzegane na wszystkich plażach w kraju, by nie dopuścić do szerzenia się koronawirusa. Resort zaapelował następnie do branży zajmującej się organizowaniem plażowania, aby już rozpoczęła przygotowania do sezonu.

Włoskie firmy pracują nad projektami, które mogą okazać się przydatne w najbliższych miesiącach, by umożliwić ludziom wymarzony wypoczynek nad morzem po tygodniach kwarantanny.

Kabiny z pleksiglasu to pomysł firmy spod Modeny w regionie Emilia - Romania, jednym z najczęściej odwiedzanych przez miliony turystów, którzy preferują wypoczynek w nadmorskich kurortach.

Przed tygodniem spróbowaliśmy wyobrazić sobie powrót na plaże. Nasz pomysł narodził się z dwojakich powodów: by chronić ludzi i umożliwić wznowienie działalności - powiedział gazecie właściciel firmy Claudio Ferrari. "Według nas - dodał - nasz projekt może sie sprawdzić".

Proponuje on, by w kurortach Emilii-Romanii nad Adriatykiem ustawić kabiny z pleksiglasu, wzmocnione aluminium, w których zmieści się leżak bądź leżaki dla rodziny oraz parasol. Inny projekt, jaki powstał w firmie, to postawienie na piasku samych barierek z pleksiglasu między każdą parą leżaków lub łóżek do opalania.

"Możemy zrealizować je w w każdym rozmiarze i formie. Ale musimy ruszyć z produkcją. Już otrzymaliśmy zamówienia od właścicieli plaż i restauratorów"- dodał szef firmy, zamkniętej na razie z powodu epidemii.

Na profilu rzymskiego dziennika na Twitterze jego użytkownicy nie szczędzą słów krytyki pod adresem przezroczystych boksów dla plażowiczów. Ostrzegają, że przy wietrze będą one odlatywać robiąc krzywdę innym obecnym. Pytają też, czy przewidziany jest w nich także zegar, jak w piecu czy kuchence mikrofalowej, bo ostrzegają, że w środku będzie gorąco nie do wytrzymania. "Sauna gwarantowana"- dodał jeden z komentatatorów.