Rozwiązanie, zarekomendowane przez miejscowych ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, zaaprobował rządowy zespół pod przewodnictwem premiera Prayutha Chan-ochy.

Jak poinformowała rzeczniczka rządu Traisuree Taisaranakul, władze analizują także możliwość skrócenia do tygodnia izolacji dla zaszczepionych turystów, na razie jednak nie podjęły w tej sprawie ostatecznej decyzji. Rząd nie wyklucza też, że od października całkowicie zniesie obowiązek kwarantanny.

Paszporty szczepionkowe

Jednocześnie Tajlandia prowadzi z USA, Koreą Południową i Singapurem rozmowy na temat tzw. paszportów szczepionkowych.

Tajlandzka gospodarka jest uzależniona od masowej turystyki. W 2019 kraj odwiedziło niemal 40 mln zagranicznych gości, którzy wydali tam równowartość ok. 60 mld USD. W kolejnym roku liczba przyjezdnych spadła do 6,7 mln. Według banku centralnego przychody związane z turystyką w ostatnich pięciu latach stanowiły przeciętnie 20 proc. PKB.

W grudniu azjatyckie królestwo ponownie otworzyło granice dla turystów. W ramach programu specjalnych wiz turystycznych mogą je odwiedzić obywatele wszystkich krajów, niezależnie od panującej w nich sytuacji epidemicznej.

Warunkiem jest przejście testów na Covid-19 i poddanie się kwarantannie w jednym z akredytowanych hoteli. Ceny za czternastodniowy pobyt zaczynają się od około 27 tys. bahtów (900 dolarów) i obejmują pełne wyżywienie, zapas środków dezynfekujących i maseczek, codzienne badania medyczne, a w razie potrzeby - przewiezienie do szpitala.

Od zagranicznych gości wymaga się wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz udowodnienia, że mają na koncie co najmniej 500 tys. bahtów (16,5 tys. dolarów). Ci, którym wiza zostanie przyznana, przed wejściem na pokład samolotu muszą przejść test na obecność koronawirusa. 90-dniową wizę można dwukrotnie przedłużać.

Jeden z najlżej dotkniętych pandemią krajów na świecie

Wczasowicze z kilkudziesięciu krajów, w tym z Polski, mogą na miesiąc przyjechać do Tajlandii również bez wizy albo na podstawie standardowej, 2-miesięcznej wizy turystycznej. Wcześniej muszą się jednak postarać o osobne zezwolenie na przekroczenie granicy. Ich również obowiązuje kwarantanna.

Tajlandia jest jednym z najlżej dotkniętych pandemią krajów na świecie. Po fali zakażeń koronawirusem na przełomie stycznia i lutego obecnie liczba nowych infekcji spadła do ok. 60 dziennie. Łącznie odnotowano dotąd ok. 27,5 tys. zakażeń i 89 zgonów.