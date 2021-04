Podczas wizyty na Sardynii szef resortu turystyki podkreślił: Ważne jest to, by więcej nie zamykać kraju. A nie będzie więcej zamykania, jeśli zostanie zrealizowany plan szczepień i zakończy się je do września.

Punkt testowania przyjezdnych

Garavaglia z Ligi zainaugurował na lotnisku w Olbii na wyspie punkt testowania przyjezdnych. Podkreślił, że negatywny wynik testu umożliwi wszystkim bezpieczne podróże latem.

Na razie we Włoszech na czas Świąt, do 6 kwietnia wprowadzono przepisy, których celem jest zahamowanie przyjazdów z krajów UE i wyjazdów do nich. Osoby przyjeżdżające muszą poddać się minikwarantannie pięciodniowej, a na jej zakończenie testowi. To samo dotyczy Włochów wracających do kraju z wielkanocnych podróży do państw unijnych. Dodatkowo muszą oni zrobić test w chwili wyjazdu.