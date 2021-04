Media z regionu Emilia-Romania podają, że władze Rimini, odwiedzanego co roku przez dziesiątki tysięcy turystów, opracowały podobny plan zapewnienia bezpiecznego wypoczynku, jak w pierwszym roku pandemii.

Właściciele i najemcy plaż już przygotowują je na sezon letni po tym, gdy minister turystyki Włoch Massimo Garavaglia ogłosił, że nie ma żadnych przeszkód, by je otworzyć.

Zasady sanitarne na plażach

Na linii brzegowej Rimini jest 250 osobnych plaż. W przypadku tych najmniejszych zrobiono wyjątek: na jeden parasol ma przypadać 12 metrów kwadratowych, co jest minimalnym limitem wskazanym w rozporządzeniu władz regionalnych.

Jak zapowiedziano, od początku sezonu, czyli od 29 maja do 12 września plaże wraz całym zapleczem usługowym będą otwarte co najmniej do godziny 22.00. Możliwe też będzie zamawianie jedzenia prosto pod parasol z pobliskich lokali gastronomicznych.

Ludzie będą mieli więcej przestrzeni i więcej okazji do tego, by przebywać na powietrzu - podkreśliły władze w mieście kilkuset hoteli.