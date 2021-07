Katedrę we Florencji oraz jej zabytki będzie można zwiedzać od 6 sierpnia tylko po okazaniu przepustki Covid-19- zdecydował zarząd monumentalnej świątyni. Od tego dnia we Włoszech tzw. zielona przepustka wymagana będzie przy wejściu do wielu miejsc publicznych.

Instytucja czuwająca nad masowo odwiedzaną przez turystów florencką katedrą i jej zabytkami postanowiła wprowadzić tam postanowienia rządowego dekretu, na mocy którego od 6 sierpnia przepustka covidowa potrzebna będzie przy wstępie do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, kin, teatrów, siłowni, na basen, na imprezy sportowe i targowe oraz na zjazdy. Zwiedzanie tylko z zaświadczeniem Tylko z takim zaświadczeniem można będzie zwiedzić zarówno katedrę, jak i słynną kopułę Brunelleschiego, dzwonnicę Giotta i baptysterium, a także muzeum ze zbiorami dzieł sztuki pochodzącymi z tych zabytków. Jednocześnie zaznaczono, że przepustka Covid-19 nie będzie potrzebna, by wejść do katedry na uroczystości religijne lub na modlitwę.