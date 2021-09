W poniedziałek wieczorem w portugalskim Figueira da Foz, na zachodzie kraju, zainaugurowano pierwszą plażę służącą nocnej praktyce surfingu i uprawianiu innych sportów wodnych. Władze miasta twierdzą, że to pierwsze takie miejsce w Europie.

Jak poinformował burmistrz Figueira da Foz Carlos Monteiro, plaża Cabedelo, dzięki zamontowanej wzdłuż wybrzeża sieci oświetlenia, jest pierwszą w Europie, przy której można uprawiać surfing, bodyboard, a także "kilka innych sportów wodnych".

Według Monteiro uruchomione w poniedziałek pomiędzy 20:00 a 0:00 oświetlenie przy plaży Cabedelo kosztowało w sumie gminę 75 tys. euro.

Burmistrz sprecyzował, że pomysł narodził się kilka lat temu, kiedy zgłosili go obywatele w ramach budżetu partycypacyjnego. Dodał, że choć inicjatywa nie wygrała wówczas konkursu, to mimo to włodarze portugalskiego miasta zainteresowali się projektem.

Pomysł ten poparło wtedy wielu mieszkańców naszego miasta (…). W 2019 r. rozpoczęliśmy testowanie możliwości oświetlania przybrzeżnych fal - wyjaśnił Carlos Monteiro.

Według planu władz miasta Figueira da Foz surfowanie po zmierzchu przy oświetlonej plaży możliwe będzie nieprzerwanie każdego dnia do listopada. System iluminacji wyłączany będzie o północy.

Z projektu wynika, że jedynie w przypadku bardzo złej pogody lub braku zainteresowania korzystaniem z oświetlonego wybrzeża władze portugalskiego miasta nie będą uruchamiać iluminacji.