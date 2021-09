Eksperci rankomat.pl przeanalizowali dane z okresu czerwiec – sierpień pochodzące z ich porównywarki ubezpieczeń turystycznych. Z analizy wynika, że wśród wakacyjnych kierunków zagranicznych wyjazdów Polaków dominowały kraje europejskie. Polski turysta najczęściej wyjeżdżał z osobą towarzyszącą na urlop trwający od 8 do 14 dni.

Chorwacja znów liderem, Włochy wracają na podium

Wakacje nad Adriatykiem to wciąż ulubiona forma letniego wypoczynku Polaków. W tym roku na urlop w Chorwacji zdecydowało się aż 25% podróżujących za granicę. To tylko 5 punktów procentowych mniej niż rok temu. Chorwacja szybko otworzyła swoje granice, a przez długi czas Polacy mogli wjeżdżać na jej teren bez żadnych obostrzeń.

Drugie miejsce w zestawieniu porównywarki ex aequo zajęły Włochy (w zeszłym roku na czwartej pozycji) oraz Grecja (trzeci najpopularniejszy kierunek rok temu). Oba te kraje jako cel swojej podróży wskazało po 10% podróżnych. Zarówno do Włoch, jak i do Grecji zaszczepieni oraz ozdrowieńcy mogli wjeżdżać bez żadnych restrykcji. Pozostali turyści musieli posiadać negatywny wynik testu. Rok temu na drugim miejscu znalazła się Słowacja, która w tym roku zajęła dopiero 9. pozycję ze względu na większe obostrzenia.

Wakacje poza Europą w Turcji i Egipcie

W ubiegłym roku kraje pozaeuropejskie wypadły z zestawienia top 10 najchętniej wybieranych kierunków i zajęły dalekie pozycje. W tym roku większość linii lotniczych przywróciła popularne loty i więcej państw otworzyło swoje granice. Do zestawienia najpopularniejszych kierunków wróciła więc Turcja (5% wskazań i 6. miejsce), a także Egipt (na 14. miejscu). Do top 10, podobnie jak rok temu, nie wróciły Stany Zjednoczone, które nadal nie pozwalają na podróże w celach turystycznych.

Bałkany w modzie

Tuż za pierwszą dziesiątką znalazły się nieoczywiste kierunki europejskie takie jak Albania, Czarnogóra czy Malta. Do tych krajów przez całe lato można było wjechać bez żadnych obostrzeń, więc cieszyły się dużą popularnością wśród niezaszczepionych turystów.