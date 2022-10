Reklama

Ogród czterogwiazdkowego Medical SPA Hotel „Lawendowe Termy”, zdobią 4 tysiące lawendowych krzewów, a elementy tych unikatowych roślin znajdują się również w kosmetykach, hotelowej kuchni i kawiarni. Jeżeli to piękne otoczenie połączyć z profesjonalną obsługą i nowoczesnym wyposażeniem, uzyskamy znakomite miejsce, w którym każde szkolenie czy konferencja okażą się przyjemnym relaksem. Lawendowe Termy to idealny obiekt na spotkanie biznesowe połączone z relaksem w SPA, czy w hotelowym basenie, wypełnionym wodą termalną i wyśmienitą kuchnią, opartą na najwyższej jakości składnikach. Obiekt dysponuje 55-cioma pokojami, w których przy zakwaterowaniu konferencyjnym, jest w stanie zapewnić nocleg dla 82 osób. Gościom konferencyjnym hotel oferuje w pełni wyposażone 3 sale konferencyjne oraz dwa kameralne biznes roomy - idealne na wideokonferencje czy po prostu spotkania w mniejszym gronie.

Lovendowy relaks dla dwojga.

Kameralny hotel, zlokalizowany w uzdrowisku termalnym Uniejów to również doskonałe miejsce na romantyczny weekend SPA pachnący lawendą. A taki weekend potrafi błyskawicznie zniwelować stres i zmęczenie. Baseny, sauny, masaże, zabiegi – każdy od czasu do czasu powinien zafundować sobie odrobinę luksusu. Lawenda ma niezwykłą moc zapachu. Kwiaty lawendy kryją w sobie wszystkie najbardziej pożądane dla zdrowia i relaksu składniki - lawenda reguluje działanie centralnego układu nerwowego, w stanach rozdrażnienia działa odprężająco i kojąco, natomiast w przypadku wyczerpania delikatnie pobudza, ułatwia zapamiętywanie, ale też zapewnia spokojny, regenerujący sen.

– „Bazując na wszechstronnych właściwościach lawendy przygotowaliśmy specjalny pakiet „lovendowy”, na wypoczynek w tygodniu lub pełen weekend”- mówi Marcin Chudzik, dyrektor/ współwłaściciel Medical Spa Hotel „Lawendowe Termy”. –„ Nasze SPA stworzone zostało z myślą o wszystkich, którzy pragną zadbać o zdrowie i urodę, odpocząć, zrelaksować się i oderwać od codzienności”. Gabinety są nowocześnie wyposażone i wypełnione wyjątkową kompozycją zapachową, dedykowaną specjalnie dla naszego SPA. To miejsce do komfortowego wypoczynku, połączonego z zabiegami pielęgnacyjnymi i odmładzającymi, z bogatą ofertą rytuałów i masaży i zabiegów dla dwojga.

Z myślą o zdrowiu.

Lawenda to nie tylko piękno i poprawa wyglądu. To również właściwości lecznicze.

- „Jesteśmy nastawieni nie tylko na upiększanie ciała i twarzy, lecz także na leczenie różnego rodzaju schorzeń" - mówi Marcin Chudzik, dyrektor/ współwłaściciel hotelu. Dlaczego warto wybrać się na odpoczynek właśnie do "Lawendowych Term" w Uniejowie? W odróżnieniu od innych obiektów spa, "Lawendowe Termy" to hotel medical spa - jesteśmy więc nastawieni nie tylko na upiększanie ciała i twarzy, lecz także na leczenie różnego rodzaju schorzeń. Wykorzystujemy w tym celu wodę ze źródeł termalnych w Uniejowie - bogatą w sód, potas, magnez, jod i wiele innych mikroelementów o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Ponadto w porównaniu do innych uzdrowisk Uniejów ma tę przewagę, że jest doskonale usytuowany - w centrum Polski, przy autostradzie, 50 km od Łodzi, 150 km od Poznania i 150 km od Warszawy. Oferta lecznicza obejmuje kurację bólów kręgosłupa oraz narządu ruchu, terapię manualną, masaże lecznicze, a także medycynę sportową. Nad wszystkim przez cały czas czuwa wysoko wyspecjalizowana kadra lekarska i rehabilitacyjna. Wśród pietnastu gabinetów, w których odbywają się zabiegi upiększające czy masaże, są też gabinety lekarskie, gdzie specjaliści rozpisują właściwą terapię. Na terenie "Lawendowych Term" znajduje się basen z wodą termalną, a apartamenty wyposażone są w jacuzzi z solanką. Ponadto obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi.

Restauracja „La Wiwenda”.

Dlaczego La Wiwenda? „Wiwenda” oznaczała niegdyś gromadzenie żywności, robienie zapasów. Słowem tym określano również przeżycie czy utrzymanie. Wszyscy, którzy odwiedzili przynajmniej jeden raz Restaurację „La Wiwenda” w Hotelu Lawendowe Termy lub śledzą social media obiektu wiedzą, że kuchnia oparta jest na konwencji Slow Food, wykorzystywaniu składników regionalnych, a co najważniejsze, często wyprodukowanych samodzielnie.

Oprócz tego znaczenia, w nazwie restauracji znajdziemy ukryte słowo „lawenda”, która stanowi nierozłączny składnik autorskich dań Szefa Kuchni Urszuli Krychniak, dostępnych w menu. Sądzić by można, że lawenda w kuchni to odważny krok, jednak jeśli Goście spróbują potraw z dodatkiem lawendy, szybko przekonują się, że stanowi ona akompaniament doskonały dań wytrawnych i słodkich. Podkreśla wyrafinowany smak potraw mięsnych lub łagodzi słodkość deserów wprowadzając do nich nutę lekkości i oryginalności.

- „Od wielu lat, staramy się by nasi Goście, mieli okazję skosztować nietuzinkowych połączeń smakowych, ale i dań pochodzących z tradycyjnej kuchni w nieco odświeżonej wersji. Dbamy o to, by sezonowość dominowała wśród propozycji naszego menu, zapewniając najwyższą jakość produktów.” - mówi Urszula Krychniak- Szef Kuchni. Restauracja dostępna jest dla wszystkich, zarówno Gości hotelowych, jak i tych nie nocujących w obiekcie.

W „La Wiwendzie” organizowane są bankiety, uroczystości okolicznościowe, wernisaże czy koncerty muzyki na żywo. Indywidualnie komponowane menu Szefa Kuchni, profesjonalna kadra kelnerska oraz klimatyczne wnętrze restauracji, które bogate jest w dzieła sztuki oraz fortepian z ciekawą historią, pozwala na realizację wyjątkowych wydarzeń zapadających w pamięć Gości na długo.

Zarezerwuj swój wymarzony pobyt indywidualny lub konferencję na stronie https://lawendowetermy.pl.