W artykule tym przedstawimy atrakcje turystyczne związane z działalnością człowieka (miasta, zamki, budowle) oraz dzieła natury i miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

Miasta, zabytki, historia

Wielka Brytania może poszczycić się długą i bogatą historią, której efektem są liczne zabytki oraz wyjątkowe miejsca rozsiane po jej całym terytorium. Co więc warto zobaczyć? Do których miast się udać?

– stolicy Wielkiej Brytanii nie mogłoby zabraknąć w tym zestawieniu i z pewnością miasto to zasługuje na pierwsze miejsce na liście must have dla każdego turysty. Powody? Wymieńmy je: Big Ben, Pałac Westminsterski, Tower Bridge, Tower of London, Pałac Kensington, Pałac Buckingham, a dla miłośników footballu mecze Arsenalu, Chelsea, Tottenham, Crystal Palace czy Fulham. Więcej o atrakcjach miasta przeczytasz tutaj: https://mubi.pl/poradniki/londyn-atrakcje/. Stonehenge – megalityczna budowla z epoki neolitu i brązu, która wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przypuszcza się, że obiekt był związany z kultem księżyca i słońca. Stonehenge znajduje się na południu Anglii w hrabstwie Wiltshire.

To tylko kilka z wielu imponujących miejsc w Wielkiej Brytanii. Oczywiście wybór tych, które będą osobistym must have, będzie zależeć od wielu rzeczy, w tym od tego, co lubimy. Na przykład miłośnicy Harry’ego Pottera znajdą w Wielkiej Brytanii wiele miejsc związanych z ulubionym bohaterem.

Cuda przyrody

Wielka Brytania to także niesamowite krajobrazy i cuda natury. Czy któreś z nich znalazły się na liście UNESCO? Okazuje się, że tak!

Droga Olbrzymów i wybrzeże – znajduje się w Irlandii Północnej przy płaskowyżu Antrim. To około 40 tys. masywnych bazaltowych kolumn, które schodzą do morza i tworzą niesamowity krajobraz. Oczywiście to naturalny twór, który powstał w wyniku aktywności wulkanicznej.

– znajduje się w Irlandii Północnej przy płaskowyżu Antrim. To około 40 tys. masywnych bazaltowych kolumn, które schodzą do morza i tworzą niesamowity krajobraz. Oczywiście to naturalny twór, który powstał w wyniku aktywności wulkanicznej. Wyspa Świętej Kildy – archipelag wysp Hirta, Dun, Soay i Boreray leżący u wybrzeży Hebrydów, gdzie możemy podziwiać najwyższe klify w Europie. Zamieszkują je kolonie głuptaków białych i maskonurów.

– archipelag wysp Hirta, Dun, Soay i Boreray leżący u wybrzeży Hebrydów, gdzie możemy podziwiać najwyższe klify w Europie. Zamieszkują je kolonie głuptaków białych i maskonurów. Kraina Jezior – The English Lake District leży w północno-zachodniej Anglii. To górzysty obszar z dolinami i jeziora. Popularne miejsce wypoczynkowe.

– The English Lake District leży w północno-zachodniej Anglii. To górzysty obszar z dolinami i jeziora. Popularne miejsce wypoczynkowe. Muzeum Historii Naturalnej – spojrzenie na temat trochę z innej strony. Jedno z najbardziej znanych muzeów na świecie, które znajduje się w Londynie. Jego kolekcja liczy ponad 70 milionów eksponatów. Zobaczymy tam szkielety dinozaurów i wiele innych skamieniałości.

Na pewno warto również wybrać się do górzystej Szkocji, by zobaczyć słynne jezioro Loch Ness czy na południe Anglii – słynne klify Seven Sisters!

Wybór ubezpieczenia do Wielkiej Brytanii

Zanim wyruszymy poznawać Wielką Brytanię, powinniśmy się ubezpieczyć. Szczegółowe informacje na temat takiej ochrony znajdziemy na https://mubi.pl/ubezpieczenie-turystyczne/. Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia na wyjazd za granicę?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na znajdujące się w pakiecie ubezpieczenia. Na pewno będzie w nim ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ale mogą znaleźć się też inne, takie jak OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu czy NNW. Gdy będziesz wiedział, jakie ochrony ma dany pakiet, to zwróć uwagę na sumy ubezpieczeń, które określają górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Znaczenie mają także limity, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności – wylicza Tomasz Sowa redaktor w mubi.pl.

Jeśli podczas wyjazdu do Wielkiej Brytanii oprócz zwiedzania zamierzasz uprawiać sporty, to sprawdź, czy nie będziesz musiał rozszerzyć ochrony o sporty wysokiego ryzyka.