Dziennik Gazeta Prawana logo

Julinek Park – efektywne eventy firmowe

dzisiaj, 09:31
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
julinek, eventy, integracja
Julinek Park – efektywne eventy firmowe/fot. materiały prasowe
Jeszcze kilka lat temu pikniki firmowe traktowano jako „miły dodatek” do działalności organizacji – wydarzenie o ograniczonym znaczeniu biznesowym. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W realiach rynku pracownika, wysokiej rotacji i rosnących oczekiwań, eventy firmowe stały się jednym z narzędzi strategicznych – wspierających employer branding, retencję i budowanie kultury organizacyjnej.

Z perspektywy działów HR, finansów czy administracji oznacza to konieczność podejmowania decyzji, które łączą dwa – często sprzeczne – cele: wysoką jakość doświadczenia pracownika oraz racjonalność kosztową. Właśnie w tym miejscu coraz większe znaczenie zyskują obiekty typu „all-in-one”, takie jak Julinek Park – kompleks eventowy zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy.

Event jako inwestycja, nie koszt

Z danych rynkowych oraz obserwacji branży wynika jednoznacznie, że firmy coraz częściej traktują wydarzenia dla pracowników jako inwestycję w kapitał ludzki. Zmienia się również charakter tych wydarzeń – odchodzą one od formalnych bankietów czy konferencji na rzecz aktywnych, angażujących form integracji.

Jak podkreśla Milena Kluge, Dyrektor Sprzedaży Julinek Park:

– Firmy oczekują dziś od eventów czegoś więcej niż tylko dobrej organizacji. Liczy się doświadczenie uczestnika – jego zaangażowanie, emocje i realny wpływ na relacje w zespole. Dlatego rośnie znaczenie przestrzeni, które oferują naturalne środowisko do integracji.

Tego typu potrzeby szczególnie dobrze realizują wydarzenia plenerowe – pikniki firmowe, dni rodzinne czy integracje outdoorowe. Ich przewagą jest swobodna atmosfera, możliwość udziału całych rodzin oraz większa elastyczność w projektowaniu programu.

Jedna lokalizacja – wiele funkcji

Kluczowym wyzwaniem dla organizatorów pozostaje jednak logistyka i budżet. Tradycyjny model organizacji eventu zakłada konieczność współpracy z wieloma podwykonawcami – od dostawców infrastruktury, przez firmy cateringowe, po animatorów i dostawców atrakcji. Każdy z tych elementów generuje osobne koszty i ryzyka operacyjne.

Model oferowany przez Julinek Park znacząco upraszcza ten proces. Kompleks, położony około 30 km od Warszawy, oferuje ponad 30 hektarów zagospodarowanego terenu, który łączy funkcje rekreacyjne i eventowe. Na miejscu dostępne są zarówno przestrzenie plenerowe, jak i obiekty zadaszone (w tym hale eventowe), zaplecze techniczne oraz pełna obsługa cateringowa. Co istotne, integralną częścią oferty jest dostęp do infrastruktury rozrywkowej – ponad 50 atrakcji, które mogą zostać włączone w scenariusz wydarzenia bez konieczności angażowania dodatkowych dostawców.

Dla naszych klientów oznacza to realną optymalizację kosztów. Elementy, które w standardowym modelu są wyceniane oddzielnie, u nas funkcjonują jako część jednego ekosystemu wydarzenia – wskazuje Milena Kluge.

Integracja poprzez doświadczenie

Z punktu widzenia efektywności wydarzeń firmowych kluczowe znaczenie ma sposób, w jaki uczestnicy spędzają czas. Badania i praktyka rynkowa pokazują, że największy wpływ na integrację mają wspólne aktywności – wymagające współpracy, komunikacji i zaangażowania. W tym kontekście przewagą Julinka jest możliwość naturalnego łączenia części oficjalnej z aktywnościami rekreacyjnymi. Uczestnicy wydarzenia mogą korzystać z atrakcji takich jak park linowy, strefy animacyjne, przestrzenie sportowe czy sceniczne, co sprzyja spontanicznym interakcjom i budowaniu relacji. Istotnym rozwiązaniem organizacyjnym jest także możliwość wydzielenia dedykowanej strefy dla uczestników eventu, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do całej infrastruktury parku. Pozwala to zachować kontrolę nad wydarzeniem, nie ograniczając swobody uczestników.

Logistyka jako element przewagi

Dla wielu firm – szczególnie tych z Warszawy i okolic – jednym z głównych kryteriów wyboru miejsca jest dostępność komunikacyjna. Julinek Park oferuje dogodny dojazd zarówno transportem indywidualnym (bliskość tras A2 i S7), jak i komunikacją publiczną. Dodatkowym atutem jest rozbudowana infrastruktura parkingowa, która eliminuje problem organizacji transportu dla dużych grup. Nie bez znaczenia pozostaje także zaplecze noclegowe. B&B Julinek Park umożliwia organizację wydarzeń kilkudniowych, co w przypadku szkoleń, konferencji czy integracji wyjazdowych stanowi istotną wartość dodaną.

Trendy w branży eventowej

Zmiany w podejściu do wydarzeń firmowych wpisują się w szersze trendy rynkowe. Jak zauważa Karina Jarecka, Marketing Manager Julinek Park:

– Obserwujemy rosnące znaczenie eventów, które łączą kilka funkcji jednocześnie: integracyjną, wizerunkową i wellbeingową. Firmy szukają miejsc, które umożliwiają realizację tych celów w jednym czasie i jednej przestrzeni.

W praktyce oznacza to odejście od schematycznych rozwiązań na rzecz kompleksowych doświadczeń – osadzonych w atrakcyjnym otoczeniu, oferujących różnorodne formy aktywności i dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb uczestników.

Julinek Park – przestrzeń dla biznesu

Choć Julinek Park funkcjonuje w świadomości wielu odbiorców jako park atrakcji dla rodzin, jego infrastruktura i model operacyjny odpowiadają również na potrzeby segmentu B2B. Organizacja pikników firmowych, wydarzeń integracyjnych czy eventów specjalnych staje się naturalnym rozszerzeniem tej działalności.

Dla organizacji oznacza to dostęp do miejsca, które łączy skalę, elastyczność i efektywność kosztową – trzy elementy kluczowe w planowaniu współczesnych wydarzeń firmowych. W warunkach rosnącej presji na budżety oraz jednoczesnej potrzeby budowania zaangażowania pracowników, takie rozwiązania zyskują na znaczeniu. Julinek wpisuje się w ten kierunek jako przykład obiektu, który odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku – oferując nie tylko przestrzeń, ale przede wszystkim narzędzie do realizacji celów biznesowych.

Julinek Park, Julinek 1, 05-084 Leszno k. Warszawy | www.julinek.com.pl | kontakt@julinek.com.pl

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Artykuł sponsorowany
Tematy: bizneslokalizacjajulinek parkevent
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj