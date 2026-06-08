Nad Bałtyk w niecałe 3 godziny. Koleje Wielkopolskie wprowadzają nowe połączenie nad morze

Koleje Wielkopolskie ruszają z wakacyjnym debiutem, który ma szansę stać się hitem tego lata. Pod nazwą "BANA NA LOFRY" przewoźnik uruchamia weekendowe połączenie z Poznania do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Nazwa nie jest przypadkowa – nawiązuje do lokalnej gwary, gdzie "bana" oznacza pociąg, a "lofry" – relaks i wypoczynek.

Rozkład jazdy

Pociąg "BANA NA LOFRY" to propozycja dla osób, które chcą szybko dotrzeć nad morze, unikając korków i stresu za kierownicą. Czas przejazdu wyniesie poniżej trzech godzin, co czyni to połączenie jedną z najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku. Pociąg kursuje w każdy wakacyjny weekend, od 27 czerwca do końca sierpnia:

TAM (Poznań – Świnoujście): Odjazd z Poznania Głównego: 06:08, Przyjazd do Świnoujścia: 09:08

POWRÓT (Świnoujście – Poznań): Odjazd ze Świnoujścia: 19:54, Przyjazd do Poznania Głównego: 22:30

To rozwiązanie idealne zarówno dla osób planujących dłuższy pobyt, jak i dla tych, którzy wybierają się na spontaniczny, jednodniowy wypad nad Bałtyk.

Bilety i zniżki

Pasażerowie mogą kupować bilety od 2 czerwca 2026 roku. Przewoźnik udostępnia kilka kanałów sprzedaży: aplikacje mobilne, strony internetowe (wielkopolskiebilety.pl oraz bilkom.pl), kasy biletowe, drużynę konduktorską bezpośrednio w pociągu.

Warto pamiętać o przysługujących ulgach. Posiadacze Karty Dużej Rodziny (rodzice lub opiekunowie) mogą liczyć na zniżkę w wysokości 37 proc..

Koleje Wielkopolskie zapowiadają, że inauguracyjny kurs odbędzie się w ostatni weekend czerwca. Pasażerów czekają wakacyjne akcenty oraz niespodzianki, które mają umilić pierwszy przejazd. Przewoźnik chce, aby ta trasa stała się nie tylko środkiem transportu, ale początkiem udanej, letniej przygody.

Wybór tej trasy to nie tylko oszczędność czasu, ale także świadome wspieranie lokalnych inicjatyw. "BANA NA LOFRY" łączy funkcjonalność z promocją regionu, stanowiąc ciekawą alternatywę dla standardowych połączeń kolejowych na Pomorze Zachodnie.

Ile kosztuje bilet na "BANĘ NA LOFRY"?

Koleje Wielkopolskie opublikowały pełną tabelę opłat za przejazdy nowym pociągiem. Ceny różnią się w zależności od stacji początkowej oraz celu podróży. Pasażerowie mają do wyboru pięć stacji startowych: Poznań Główny, Rokietnicę, Szamotuły, Wronki oraz Krzyż.

Dla pasażerów podróżujących w pełnej relacji (np. z Poznania do Świnoujścia), bilet normalny kosztuje 48,20 zł. Najtańsze połączenia, dostępne z przystanku w Krzyżu (do Stargardu), zaczynają się już od 27,90 zł. Cena za przejazd zależy od odległości. Poniżej przedstawiamy zakres cenowy biletów normalnych na trasie:

Najtańszy bilet: 27,90 zł (relacja: Krzyż – Stargard).

Najdroższy bilet: 48,20 zł (relacje z Poznania i Rokietnicy do Międzyzdrojów oraz Świnoujścia).

Średnio podróż z wielkopolskich miejscowości do popularnych kurortów nadmorskich kosztuje od 30 do 48 złotych, co czyni ofertę "BANA NA LOFRY" bardzo konkurencyjną względem podróży samochodem czy połączeń komercyjnych.

Zniżki dla uczniów, studentów i seniorów

Pasażerowie uprawnieni do ulg ustawowych zapłacą za bilet znacznie mniej. Przewoźnik uwzględnił w cenniku następujące zniżki:

Ulgę 51 proc. (studenci): dzięki której ceny biletów spadają nawet poniżej 20 zł (najniższa stawka to 13,67 zł).

dzięki której ceny biletów spadają nawet poniżej 20 zł (najniższa stawka to 13,67 zł). Ulgę 37 proc. (uczniowie): w tym przypadku ceny biletów oscylują w granicach od 17,58 zł do 30,37 zł.

w tym przypadku ceny biletów oscylują w granicach od 17,58 zł do 30,37 zł. Ulgę 25 proc. (seniorzy): tutaj koszty przejazdu wynoszą od 20,92 zł do 36,15 zł.

Pociąg obsługuje trasę z kluczowych miejscowości regionu. Podróżni mogą wsiąść do pociągu w: