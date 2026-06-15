Obywatele Polski znajdą się wśród kilkudziesięciu narodowości, które wkrótce będą musiały ubiegać się o wizę, jeśli będą chciały pozostać w Tajlandii dłużej niż 30 dni.

Turyści z 93 krajów mogą od lipca 2024 r. wjeżdżać na teren kraju bez konieczności posiadania wizy na okres 60 dni. Jest to część rządowych wysiłków mających na celu pobudzenie gospodarki po pandemii COVID-19.

Co się zmienia?

Po wdrożeniu zrewidowane ramy mają obejmować:

Odwołanie 60-dniowego programu zwolnienia z wiz dla 93 krajów i terytoriów

Zmieniony 30-dniowy program zwolnienia z obowiązku wizowego dla 54 krajów i terytoriów

Nowy 15-dniowy program zwolnienia z obowiązku wizowego dla 3 krajów i terytoriów

Skrócona lista krajów i terytoriów objętych wizą po przyjeździe z 31 do 4

Jeden konkretny program zwolnienia z wizy na kraj lub terytorium.

Zmiany te mają na celu zaostrzenie kontroli i ograniczenie nadużyć w zakresie krótkoterminowych wjazdów turystycznych. Podróżni powinni sprawdzić najnowsze przepisy dotyczące paszportów przed zaplanowaniem podróży.

Jednak zatwierdzono plany zniesienia tego wyjątku, a o tym, jak długo podróżni mogą przebywać w danym kraju, będą teraz decydować poszczególne kraje. Wśród powodów zmiany podano względy bezpieczeństwa i niejasny system wizowy.

Uprawnienia do wjazdu według kraju

Premier Anutin Charnvirakul stwierdził, że rząd uważa, iż polityka ta wymaga rewizji, "aby lepiej dostosować ją do obecnej sytuacji, zarówno pod względem gospodarki, jak i bezpieczeństwa narodowego”. Obywatele, którzy skorzystali z 60-dniowego zwolnienia, to m.in. obywatele Australii, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych.

Jak poinformowało tajskie ministerstwo spraw zagranicznych, obywatele wielu z tych krajów będą musieli ubiegać się o wizę na pobyt dłuższy niż 30 dni, choć w niektórych przypadkach okresy zwolnienia z obowiązku wizowego będą krótsze lub dłuższe na podstawie wzajemnych porozumień z poszczególnymi krajami.

Tajlandia jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Azji, a turystyka stanowi kluczowy element gospodarki kraju.

W 2019 roku odwiedziło go prawie 40 milionów osób, ale liczba ta drastycznie spadła podczas pandemii i wzrosła dopiero w ciągu ostatnich dwóch lat. Oficjalne dane pokazują, że w tym roku odwiedziło go już prawie 12 milionów osób.