Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) opublikowało zaktualizowaną listę krajów, do których stanowczo odradza podróżowanie, przypisując im najwyższy, czwarty poziom zagrożenia. Resort podkreśla, że w przypadku krajów objętych tym ostrzeżeniem, obywatele powinni zrezygnować z wszelkich wyjazdów - zarówno turystycznych, jak i zawodowych czy rodzinnych, a osoby już tam przebywające powinny jak najszybciej opuścić dany teren.
Jak działa skala ostrzeżeń MSZ?
MSZ stosuje czterostopniową skalę, która pomaga ocenić ryzyko związane z pobytem w danym państwie:
- Poziom 1: Zachowaj ostrożność.
- Poziom 2: Zachowaj szczególną ostrożność (możliwe lokalne napięcia).
- Poziom 3: Odradzamy podróże, które nie są konieczne (wyjazd tylko w pilnych sprawach).
- Poziom 4: Odradzamy wszelkie podróże (najwyższe zagrożenie).
Warto pamiętać, że ostrzeżenia te mają charakter rekomendacji, a nie prawnych zakazów. Jednakże, decyzja o wyjeździe do kraju z 3. lub 4. poziomem zagrożenia wiąże się z ryzykiem - m.in. ubezpieczyciele mogą odmówić pokrycia kosztów ewentualnego leczenia czy ewakuacji medycznej.
Kraje z najwyższym (4.) poziomem zagrożenia
Do listy krajów objętych najwyższym poziomem ostrzeżenia należą m.in.:
Rejony objęte konfliktami i niestabilnością: Ukraina, Rosja, Białoruś, Izrael i Palestyna, Liban, Syria, Jemen, Iran, Irak, Sudan i Sudan Południowy, Libia.
Państwa Zatoki Perskiej: Bahrajn, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Oman (od 2 marca 2026 r.) - w tych przypadkach powodem jest eskalacja konfliktów w regionie oraz ryzyko zamknięcia przestrzeni powietrznej.
Inne regiony: Kuba (kryzys energetyczny i skutki huraganu), Haiti (kontrola gangów), Wenezuela, Korea Północna, Mjanma (Birma), Afganistan, Somalia oraz państwa Sahelu (Mali, Niger, Czad, Burkina Faso).
Zaskakujące ostrzeżenia: Oman, Malediwy i Cypr
Jak czytamy na portalu warszawawpigulce.pl, w marcu 2026 r. na liście pojawiły się kierunki, które zazwyczaj kojarzą się z bezpiecznym wypoczynkiem.
- Oman: Od 2 marca 2026 r. kraj ten znajduje się na 4. poziomie zagrożenia ze względu na operacje militarne na Morzu Arabskim.
- Malediwy: Choć nie trafiły bezpośrednio na 4. poziom, MSZ odradzało podróże na te wyspy. Przyczyną były problemy z tranzytem przez państwa Zatoki Perskiej, przez co wielu turystów miało trudności z powrotem do Europy w marcu 2026 r..
- Cypr: Wyspa otrzymała 2. poziom ostrzeżenia, co wiąże się z możliwym zagrożeniem militarnym wynikającym z bliskości działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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