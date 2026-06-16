Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) opublikowało zaktualizowaną listę krajów, do których stanowczo odradza podróżowanie, przypisując im najwyższy, czwarty poziom zagrożenia. Resort podkreśla, że w przypadku krajów objętych tym ostrzeżeniem, obywatele powinni zrezygnować z wszelkich wyjazdów - zarówno turystycznych, jak i zawodowych czy rodzinnych, a osoby już tam przebywające powinny jak najszybciej opuścić dany teren.

Jak działa skala ostrzeżeń MSZ?

MSZ stosuje czterostopniową skalę, która pomaga ocenić ryzyko związane z pobytem w danym państwie:

Poziom 1 : Zachowaj ostrożność.

: Zachowaj ostrożność. Poziom 2 : Zachowaj szczególną ostrożność (możliwe lokalne napięcia).

: Zachowaj szczególną ostrożność (możliwe lokalne napięcia). Poziom 3 : Odradzamy podróże, które nie są konieczne (wyjazd tylko w pilnych sprawach).

: Odradzamy podróże, które nie są konieczne (wyjazd tylko w pilnych sprawach). Poziom 4: Odradzamy wszelkie podróże (najwyższe zagrożenie).

Warto pamiętać, że ostrzeżenia te mają charakter rekomendacji, a nie prawnych zakazów. Jednakże, decyzja o wyjeździe do kraju z 3. lub 4. poziomem zagrożenia wiąże się z ryzykiem - m.in. ubezpieczyciele mogą odmówić pokrycia kosztów ewentualnego leczenia czy ewakuacji medycznej.

Kraje z najwyższym (4.) poziomem zagrożenia

Do listy krajów objętych najwyższym poziomem ostrzeżenia należą m.in.:

Rejony objęte konfliktami i niestabilnością: Ukraina, Rosja, Białoruś, Izrael i Palestyna, Liban, Syria, Jemen, Iran, Irak, Sudan i Sudan Południowy, Libia.

Państwa Zatoki Perskiej: Bahrajn, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Oman (od 2 marca 2026 r.) - w tych przypadkach powodem jest eskalacja konfliktów w regionie oraz ryzyko zamknięcia przestrzeni powietrznej.

Inne regiony: Kuba (kryzys energetyczny i skutki huraganu), Haiti (kontrola gangów), Wenezuela, Korea Północna, Mjanma (Birma), Afganistan, Somalia oraz państwa Sahelu (Mali, Niger, Czad, Burkina Faso).

Zaskakujące ostrzeżenia: Oman, Malediwy i Cypr

Jak czytamy na portalu warszawawpigulce.pl, w marcu 2026 r. na liście pojawiły się kierunki, które zazwyczaj kojarzą się z bezpiecznym wypoczynkiem.