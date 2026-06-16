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Zaskakujący zwrot. Polacy kochają ten kierunek. MSZ stanowczo odradza tam wyjazdy

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
wczoraj, 12:37
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wakacje, podróże, podróżnicy
Ostrzeżenia MSZ. Gdzie nie planować wyjazdów w tym roku?/Shutterstock
Planujesz wakacyjny wyjazd? Zanim zarezerwujesz loty i hotel, koniecznie sprawdź najnowszą listę ostrzeżeń MSZ. Resort dyplomacji wskazał kraje, do których podróżowanie jest obecnie skrajnie ryzykowne - na liście znalazły się nie tylko rejony objęte konfliktami, ale też popularne turystycznie kierunki, które mogą zaskoczyć nawet doświadczonych podróżników.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) opublikowało zaktualizowaną listę krajów, do których stanowczo odradza podróżowanie, przypisując im najwyższy, czwarty poziom zagrożenia. Resort podkreśla, że w przypadku krajów objętych tym ostrzeżeniem, obywatele powinni zrezygnować z wszelkich wyjazdów - zarówno turystycznych, jak i zawodowych czy rodzinnych, a osoby już tam przebywające powinny jak najszybciej opuścić dany teren.

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Jak działa skala ostrzeżeń MSZ?

MSZ stosuje czterostopniową skalę, która pomaga ocenić ryzyko związane z pobytem w danym państwie:

  • Poziom 1: Zachowaj ostrożność.
  • Poziom 2: Zachowaj szczególną ostrożność (możliwe lokalne napięcia).
  • Poziom 3: Odradzamy podróże, które nie są konieczne (wyjazd tylko w pilnych sprawach).
  • Poziom 4: Odradzamy wszelkie podróże (najwyższe zagrożenie).

Warto pamiętać, że ostrzeżenia te mają charakter rekomendacji, a nie prawnych zakazów. Jednakże, decyzja o wyjeździe do kraju z 3. lub 4. poziomem zagrożenia wiąże się z ryzykiem - m.in. ubezpieczyciele mogą odmówić pokrycia kosztów ewentualnego leczenia czy ewakuacji medycznej.

Kraje z najwyższym (4.) poziomem zagrożenia

Do listy krajów objętych najwyższym poziomem ostrzeżenia należą m.in.:

Rejony objęte konfliktami i niestabilnością: Ukraina, Rosja, Białoruś, Izrael i Palestyna, Liban, Syria, Jemen, Iran, Irak, Sudan i Sudan Południowy, Libia.

Państwa Zatoki Perskiej: Bahrajn, Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Oman (od 2 marca 2026 r.) - w tych przypadkach powodem jest eskalacja konfliktów w regionie oraz ryzyko zamknięcia przestrzeni powietrznej.

Inne regiony: Kuba (kryzys energetyczny i skutki huraganu), Haiti (kontrola gangów), Wenezuela, Korea Północna, Mjanma (Birma), Afganistan, Somalia oraz państwa Sahelu (Mali, Niger, Czad, Burkina Faso).

Zaskakujące ostrzeżenia: Oman, Malediwy i Cypr

Jak czytamy na portalu warszawawpigulce.pl, w marcu 2026 r. na liście pojawiły się kierunki, które zazwyczaj kojarzą się z bezpiecznym wypoczynkiem.

  • Oman: Od 2 marca 2026 r. kraj ten znajduje się na 4. poziomie zagrożenia ze względu na operacje militarne na Morzu Arabskim.
  • Malediwy: Choć nie trafiły bezpośrednio na 4. poziom, MSZ odradzało podróże na te wyspy. Przyczyną były problemy z tranzytem przez państwa Zatoki Perskiej, przez co wielu turystów miało trudności z powrotem do Europy w marcu 2026 r..
  • Cypr: Wyspa otrzymała 2. poziom ostrzeżenia, co wiąże się z możliwym zagrożeniem militarnym wynikającym z bliskości działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: podróżeMSZwakacjezagrożenie
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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