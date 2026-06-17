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Bagaż podręczny w tanich liniach będzie mniejszy. "Wszyscy muszą kupić nowe plecaki"

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 11:40
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Ryanair, samolot Ryanair, tanie linie lotnicze
Bagaż podręczny w tanich liniach będzie mniejszy. "Wszyscy muszą kupić nowe plecaki"/Shutterstock
Po 20 latach negocjacji Parlament Europejski osiągnął porozumienie w sprawie nowych przepisów wzmacniających prawa pasażerów lotniczych. Rozszerzono prawa pasażerskie o około 30 nowych zapisów. Nowe regulacje obejmą wszystkich przewoźników operujących na terenie Unii Europejskiej oraz loty rozpoczynające się na obszarze UE.

Jedną z najważniejszych zmian jest zakaz stosowania tzw. procedury "no show". Obecnie wielu przewoźników anuluje kolejny odcinek podróży, w tym bilet powrotny, jeśli pasażer nie skorzysta z pierwszego lotu. W myśl nowych przepisów nie będzie takiej możliwości.

Zasady dotyczące bagażu podręcznego

Nowe przepisy wprowadzają również jasne zasady dotyczące bagażu podręcznego. Cena biletu będzie musiała uwzględniać możliwość wniesienia na pokład jednej rzeczy osobistej, takiej jak plecak czy torebka, o maksymalnych wymiarach 40 × 30 × 15 cm. Teraz w liniach Ryanair te wymiary to 40 × 30 × 20 cm. Nowy bagaż będzie więc o 5 cm mniejszy. "Wszyscy którzy kupili plecaki/torby pasujące do obecnego najmniejszego limit 40x30x20 mogą je wywalić i muszą kupić nowy mniejsze o 5 cm. Serio nikt tego nie przewidział? - denerwuje się jeden z internautów.

Wprowadzony zostanie obowiązek eksponowania droższych taryf obejmujących dodatkowy bagaż podręczny. Te najnowsze przepisy rozporządzenia UE 261 to kolejna biurokratyczna bzdura ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady. Zamiast zachęcać unijne linie lotnicze do reklamowania naszych najniższych cen biletów (...) te nowe, bezsensowne przepisy wymagają od linii lotniczych reklamowania wyższych cen biletów, co sprawia, że unijne linie lotnicze stają się jeszcze mniej konkurencyjne - mówił Michael O'Leary, szef Ryanair w rozmowie z Money.pl.

Błędy w nazwisku za darmo

Pasażerowie będą mogli ponadto bezpłatnie poprawić oczywiste błędy w zapisie nazwiska. Z kolei w przypadku lądowania na innym lotnisku z przyczyn pogodowych linia lotnicza będzie musiała zapewnić transport do miejsca docelowego na własny koszt.

Teraz projekt trafi pod głosowanie Parlamentu Europejskiego podczas lipcowej sesji plenarnej. Jeśli europosłowie poprą uzgodnione przepisy nowe regulacje zaczną obowiązywać od lipca przyszłego roku.

Miejsca obok rodziców

Przewoźnicy nie będą mogli pobierać opłat za zapewnienie dzieciom do 14. roku życia miejsc obok rodziców lub opiekunów. Dotychczas część linii lotniczych naliczała za to dodatkowe opłaty, mimo że sama wymagała wspólnego siedzenia rodziców i dzieci, m.in. ze względów bezpieczeństwa.

Pasażerowie nadal będą mieli prawo do odszkodowania już po trzech godzinach opóźnienia, a jego wysokość pozostanie na obecnym poziomie – od 250 do 600 euro. W trakcie negocjacji część państw członkowskich chciała wydłużyć minimalny czas opóźnienia oraz obniżyć wysokość odszkodowań, jednak propozycje te zostały odrzucone.

Nie będzie tylko elektronicznej odprawy

Linie lotnicze nie będą mogły nakazywać elektronicznej odprawy jako jedynej możliwej. Niektórzy przewoźnicy, jak na przykład Ryanair uniemożliwili ostatnio korzystanie z papierowych kart pokładowych, zmuszając pasażerów do używania aplikacji mobilnych. Dla osób starszych oraz pasażerów niekorzystających ze smartfonów to poważne utrudnienie.

Kolejna zmiana polega na tym, ż e podczas wyszukiwania połączeń pierwszą wyświetlaną ceną będzie cena obejmująca bagaż podręczny. Ma to ułatwić porównywanie rzeczywistych kosztów podróży między różnymi przewoźnikami. Jednocześnie pasażer będzie mógł zrezygnować z bagażu podręcznego, jeśli dana linia przewiduje taką możliwość, i kupić tańszy bilet. W przypadku overbookingu linie lotnicze nie będą mogły odmówić wejścia na pokład kobietom w ciąży oraz osobom z niepełnosprawnościami.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UEbagaż podręcznytanie linie
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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