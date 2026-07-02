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Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. Odkopano skarb sprzed tysiącleci

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
2 lipca 2026, 10:52
[aktualizacja 16 lipca 2026, 19:51]
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Niemcy piszą o odkryciu archeologów w Polsce. "Sięga niemal 3000 lat wstecz"
Niemieckie media zachwycone polskim odkryciem. W gdańskich lasach odkopano skarb sprzed tysiącleci/Shutterstock
Niezwykły skarb ukryty pod ziemią. W lasach administrowanych przez Nadleśnictwo Gdańsk odnaleziono doskonale zachowany miecz z brązu, datowany na V okres epoki brązu. Autorem odkrycia, które przyciągnęło uwagę nie tylko polskich, ale i zagranicznych mediów, jest detektorysta Marcin Wiśniewski. Obecnie trwają ustalenia, w którym muzeum zostanie wyeksponowany ten cenny zabytek, mający niemal trzy tysiące lat.

Niezwykłe znalezisko w polskim lesie

Niemiecki serwis futurezone.de zwrócił uwagę na fascynujące znalezisko archeologiczne dokonane w lasach podlegających Nadleśnictwu Gdańsk. Na terenie tym odkryto miecz z brązu, którego wiek szacuje się na około 3 tysiące lat.

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Informację o tym wydarzeniu przekazał Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków za pośrednictwem Facebooka. Zgodnie z tym wpisem, autorem odkrycia jest detektorysta Marcin Wiśniewski. Eksperci datują znalezisko na V okres epoki brązu, co przypada na lata 900-700 p.n.e.

"Niezwykłe dziedzictwo"

"W lasach wokół Gdańska kryje się niezwykłe dziedzictwo" - zaznacza niemiecki portal futurezone.de, opisując odkrycie na terenie Nadleśnictwa Gdańsk.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, kiedy w tym rejonie natrafiono na tak cenne przedmioty. Jak podaje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków: "Co ciekawe, nie jest to pierwsze znalezisko z terenów dzisiejszego Nadleśnictwa Gdańsk. W latach 20. XX w. na terenie torfowiska w Rynarzewie odkryto dwa miecze antenowe wykonane z brązu".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: NiemcyPolskaznaleziskomiecz
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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