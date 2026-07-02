Niezwykłe znalezisko w polskim lesie

Niemiecki serwis futurezone.de zwrócił uwagę na fascynujące znalezisko archeologiczne dokonane w lasach podlegających Nadleśnictwu Gdańsk. Na terenie tym odkryto miecz z brązu, którego wiek szacuje się na około 3 tysiące lat.

Informację o tym wydarzeniu przekazał Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków za pośrednictwem Facebooka. Zgodnie z tym wpisem, autorem odkrycia jest detektorysta Marcin Wiśniewski. Eksperci datują znalezisko na V okres epoki brązu, co przypada na lata 900-700 p.n.e.

"Niezwykłe dziedzictwo"

"W lasach wokół Gdańska kryje się niezwykłe dziedzictwo" - zaznacza niemiecki portal futurezone.de, opisując odkrycie na terenie Nadleśnictwa Gdańsk.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, kiedy w tym rejonie natrafiono na tak cenne przedmioty. Jak podaje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków: "Co ciekawe, nie jest to pierwsze znalezisko z terenów dzisiejszego Nadleśnictwa Gdańsk. W latach 20. XX w. na terenie torfowiska w Rynarzewie odkryto dwa miecze antenowe wykonane z brązu".