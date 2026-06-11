Wakacje z resetem i ze sportowym benefitem za który płaci pracodawca

Dokładnie 58 proc. Aktywnych zawodowo Polaków zamierza do wakacji poza urlopem od pracodawcy i dofinansowaniem ,,wczasów pod gruszą’’ dołożyć benefity typu sport pass. Tak wynika z badania programu MultiSport.

Gdzie pojedziemy i na jak długo na wakacje?

Urlop na terenie kraju planuje spędzić 34 proc. Polaków. Większość (47 proc.) wyjedzie nad polskie morze, 32 proc. w góry, a 16 proc. na Mazury. 19 proc. jako wakacyjny kierunek wybierze wieś lub miejsce z dala od cywilizacji, a 18 proc. wręcz przeciwnie – inne miasto i formułę tzw. City Breaku.

Wśród zagranicznych wyjazdów, które deklaruje 26 proc. Polaków, drabinka najchętniej wybieranych kierunków wypada następująco: Hiszpania 20 proc., Włochy 17 proc. Chorwacja 13 proc., Grecja 12 proc., Turcja 11proc. W pierwszej dziesiątce znalazły się także: Egipt, Bułgaria, Słowacja, Czechy i Niemcy.

Zarówno wyjazdy w Polsce, jak i zagranicą, najczęściej potrwają między 7 a 10 dni (planuje tak odpowiednio 32 i 50 proc. badanych).

Na dłuższy, maksymalnie dwutygodniowy urlop na terenie kraju zdecyduje się 16 proc. badanych, zagranicą – 20 proc.

Oszczędne wakacje 2026

Co 4. Polak planuje wydać na wakacje między 3 a 5 tyś. zł. Niewiele mniejszy odsetek (21 proc.) zakłada, że wyda między 5 a 7 500 tyś. zł.

Więcej pieniędzy – między 7 501 tyś. a 10 tyś. zł planuje przeznaczyć na wakacje 19 proc. Taki sam odsetek badanych planuje nie wydać więcej niż 3 tys. zł. Choć odpowiedzi na temat urlopowego budżetu są zróżnicowane, łączy nas otwartość na obniżenie kosztów wakacyjnych atrakcji – sposobów na to szuka 70 proc. Polaków, a atrakcyjna cena jest najczęściej (67 proc.) wskazywaną cechą aktywności.

Wakacje w nowym modelu, turystyka sportowa

„Sweat jeeting” czyli podróże skupione wokół doświadczeń sportowych to jeden z najszybciej rosnących trendów turystycznych według platformy TripAdvisor, także dla tegorocznego sezonu wakacyjnego.

Międzynarodowa grupa hotelowa Accor już w zeszłym roku notowała wzrost zapytań dotyczących „wakacji na sportowo” na poziomie 50 proc.

Boom na „podróże fitness” diagnozują także autorzy badania „Future of Wellness” z McKinsey & Company. Wyjazdy na maratony, tzw. bootcampy czy jogowe retreaty to tylko niektóre z przykładów na wypoczynek zorganizowany wokół danej dyscypliny. Innym odwzorowaniem tego kierunku są rozbudowane szlaki rowerowe o rekordowych długościach, pozwalające zwiedzać dany region na dwóch kółkach.

Raport Światowego Forum Ekonomicznego „Sports for People and Planet” wskazuje, że turystyka sportowa jest obecnie najszybciej rosnącym segmentem turystyki na świecie.

Widać wyraźnie, że wyjeżdżając szukamy nowych, w tym także sportowych, doświadczeń. To ważna cecha atrakcji również dla Polek i Polaków, spośród których 73 proc. spędzi tegoroczny urlop aktywnie. Zdecydowana większość uważa, że taka forma pozwala lepiej odreagować stres i odpocząć od pracy, daje poczucie satysfakcji i dobrze wykorzystanego czasu.

- Sport na wakacjach może być zarówno motywem przewodnim, jak i stanowić ich urozmaicenie, po które sięgamy spontanicznie. Wówczas ważna jest przede wszystkim różnorodność i dostępność atrakcji od ręki. Potwierdza to analiza wizyt polskich użytkowników programu MultiSport zagranicą – od czasu uruchomienia międzynarodowej akceptacji kart obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania wizytami w zagranicznych obiektach – mówi Kinga Kołodziej, Dyrektor Działu Relacji z Klientami w Benefit Systems .

Wakacje ze sportowym benefitem za który płaci pracodawca

Jednym z rozwiązań pozwalających organizować czas na wakacjach w sposób aktywny, a przy tym na korzystnych warunkach, są benefity pozapłacowe. Ich dostępności w czasie urlopów oczekuje 58 proc. Polaków.

- Użytkownicy kart MultiSport w sezonie letnim chętnie wykorzystują możliwości, jakie daje im karta w zakresie poznawania nowych dyscyplin czy uzupełniających ich plany urlopowe. Przebywający w otoczeniu zbiorników wodnych wybierają kajaki, rowery wodne, deskę SUP czy wizytę w wake parkach. – wymienia Kinga Kołodziej.

Dla turystów wybór możliwości spędzania wakacji na sportowo jest szeroki. Od regionów górskich, z trekkingiem, dla chętnych z atrakcją przejazdu kolejką linową oraz możliwością skorzystania ze specjalnych, terenowych szlaków rowerowych. Są też miejsca dla poszukujący mocniejszych wrażeń mogą je znaleźć na torze do gokartów, w parku rozrywki czy aqua parku, a nawet – skacząc na bungee.

Natomiast Ci chcący się zrelaksować, zwolnią tempo np. termach, także w czeskich i słowackich. Wellness to także forma sportu, zadbania o swoje ciało i kondycję. Po ostatnich burzliwych latach zmian, szybkiej zmiany trybu i formy naszego życia zawodowego i prywatnego, znajdujemy się w momencie, w którym pojęcie „wakacyjny reset” zyskuje nowe znaczenie. Właśnie za sprawą wpisania aktywności fizycznej w podróże.