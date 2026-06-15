Gdzie jest najcieplejsza woda w Bałtyku w Polsce? To nie Gdynia i nie Hel

Od czego zależy temperatura wody w Bałtyku?

Temperatura wody w Morzu Bałtyckim zależy od wielu czynników. Choć wielu turystom wydaje się, że cały polski odcinek wybrzeża ma podobne warunki, w rzeczywistości różnice pomiędzy poszczególnymi miejscowościami mogą wynosić nawet kilka stopni Celsjusza.

Największy wpływ na temperaturę wody mają warunki pogodowe, przede wszystkim liczba słonecznych dni oraz temperatura powietrza. Im dłużej utrzymują się upały, tym bardziej nagrzewają się przybrzeżne wody. Znaczenie mają również wiatr i prądy morskie. Silny wiatr wiejący od lądu może powodować tzw. upwelling, czyli wynoszenie zimnych wód z głębszych partii morza ku powierzchni. W efekcie temperatura przy brzegu potrafi spaść nawet o kilka stopni w ciągu jednego dnia.

Istotna jest także głębokość akwenu. Płytsze zatoki oraz osłonięte fragmenty wybrzeża nagrzewają się znacznie szybciej niż otwarte morze. To właśnie dlatego niektóre miejscowości regularnie notują wyższe temperatury wody niż popularne kurorty położone nad otwartym Bałtykiem.

Kiedy woda w Bałtyku jest najcieplejsza?

Bałtyk należy do najchłodniejszych mórz Europy, dlatego nawet latem temperatura wody nie osiąga wartości znanych z Morza Śródziemnego. Nie oznacza to jednak, że kąpiele są nieprzyjemne.

Najcieplejsza woda pojawia się zazwyczaj w drugiej połowie lipca oraz w sierpniu. W tym okresie morze zdąży nagrzać się po wielu tygodniach wysokich temperatur powietrza. W sprzyjających warunkach temperatura przy polskim wybrzeżu może przekraczać 22 stopnie Celsjusza.

Często zdarza się również, że na początku września woda jest cieplejsza niż w czerwcu. Morze oddaje nagromadzone latem ciepło znacznie wolniej niż ląd, dzięki czemu sezon kąpielowy może trwać nawet do pierwszych tygodni jesieni.

Gdzie jest najcieplejsza woda w Bałtyku w Polsce?

Pod względem temperatury wody bezkonkurencyjna pozostaje Zatoka Pucka, a zwłaszcza sam Puck. Dzięki niewielkiej głębokości oraz osłoniętemu położeniu wody w tym rejonie nagrzewają się znacznie szybciej niż na większości polskiego wybrzeża. Dodatkowym atutem jest mniejsze ryzyko występowania upwellingu, czyli napływu chłodnych wód z głębszych warstw morza. Jak wynika z danych opracowanych przez autora strony psur.pl, w latach 2012-2024 w okresie wakacyjnym (od 15 czerwca do końca sierpnia) średnia temperatura wody w Pucku wyniosła 20,4 stopnia Celsjusza.

Wśród miejsc z najcieplejszą wodą nad Bałtykiem wyróżniają się również Świnoujście i Międzyzdroje. Zachodnie wybrzeże, dzięki korzystnemu ukształtowaniu dna i mniejszej podatności na upwelling, również oferuje komfortowe warunki do kąpieli. W Świnoujściu w latach 2012-2024 w okresie wakacyjnym średnia temperatura wody wyniosła w Świnoujściu 19,6 stopnia Celsjusza, a w Międzyzdrojach – 19,3 stopnia Celsjusza.

Ważne Rekordy wysokiej temperatury najczęściej padają w Pucku - zdarza się, że woda ma tam nawet ponad 25 stopni Celsjusza!

Gdzie jest najzimniejsza woda w Bałtyku w Polsce?

Gdzie lepiej nie planować wyjazdu, jeśli marzą Ci się długie kąpiele w Bałtyku, a morsowanie nie jest w Twoich planach? Na polskim wybrzeżu najchłodniejsza woda często pojawia się w rejonie Kołobrzegu Ustki. Z danych serwisu psur.pl wynika, że w latach 2012-2024 w okresie wakacyjnym średnia temperatura wody w Kołobrzegu i Ustce wyniosła 17,6 stopnia Celsjusza. Mimo to są to bardzo popularne miejscowości wakacyjne, które co roku przyciągają wielu turystów. Co więcej, nie brakuje tam amatorów morskich kąpieli nawet wtedy, gdy temperatura morza wynosi zaledwie 16-18 stopni Celsjusza.

Temperatura Bałtyku w najpopularniejszych miejscowościach

Różnice pomiędzy poszczególnymi miejscowościami mogą wynosić nawet kilka stopni Celsjusza. Poniżej średnia temperatura w sezonie wakacyjnym w latach 2012-2024 w najpopularniejszych nadmorskich miejscowościach.

Miejscowość Średnia temperatura wody w sezonie wakacyjnym w latach 2021-2024 Gdynia 19,4 Hel 18,6 Kołobrzeg 17,6 Międzyzdroje 19,3 Puck 20,4 Świnoujście 19,6 Władysławowo 18,2

Źródło: psur.pl

Kiedy temperatura wody w Bałtyku jest najlepsza do kąpieli?

Dla większości osób granicą, przy której kąpiel staje się akceptowalna, jest około 18°C. Właśnie przy takich temperaturach na plażach można zwykle zaobserwować największe zagęszczenie turystów.

Przy 18°C można już wejść do wody, choć osoby bardziej wrażliwe na zimno mogą odczuwać wyraźny dyskomfort. Około 20°C to już poziom uznawany za wygodny i przyjemny do kąpieli dla dorosłych. Z kolei przy 22°C warunki stają się bardzo komfortowe, również dla rodzin z dziećmi.