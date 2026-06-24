Wakacje 2026: Polacy tłumnie ruszają na wakacje za granicę, z celem którym jest południowa Europa

Wśród najchętniej wybieranych kierunków są kraje na południu Włochy, Hiszpania, Grecja, Malta i Bułgaria. Dla planujących wakacje na ostatnią chwilę są jeszcze dostępne oferty last minute do Bułgarii (od 869 zł), na Maltę od 1219 zł czy do Albanii za 1779 zł.

Wakacje na południu i w przewidywalnej aurze

Polacy znów podbiją europejskie kurorty. Internetowe biuro podróży może pochwalić się ponad 2,5-krotnym wzrostem liczby klientów rok do roku.

Na decyzje zakupowe niezmiennie najmocniej wpływają trzy czynniki: pogoda, wygoda oraz stosunek ceny do jakości. W praktyce oznacza to, że zagraniczne wakacje są coraz częściej postrzegane jako bardziej przewidywalna i atrakcyjna alternatywa dla wypoczynku w kraju.

Do tego w ramach 22 urodzin eSky Group firma ta przygotowała prezent dla podróżników. W ramach Urodzinowej Fiesty Cen dostępne są setki ofert w obniżonych cenach, obejmujących zarówno spontaniczne wakacje last minute, jak i wyjazdy planowane na późniejsze miesiące.

– Tegoroczni ambasadorowie marki eSky.pl – Joanna Koroniewska oraz Maciej Dowbor – zostali twarzami Urodzinowej Fiesty Cen. Występują na banerach i innych materiałach graficznych na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. To jubileusz, który nie tylko podsumowuje 22 lata podróży z eSky, ale otwiera kolejny rozdział inspirujących wyjazdów – dodaje Maja Skornowicz, Group Brand Lead w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Włochy wygrywają, ale to Albania w te wakacje rośnie najszybciej

Wróćmy jednak na południe, do wakacyjnego wypoczynku. Najpopularniejszym kierunkiem w trakcie wakacji wśród klientów eSky.pl są w tym roku Włochy, które odpowiadają za 22,5 proc. wszystkich rezerwacji.

Na kolejnych miejscach znalazły się Hiszpania (19 proc.), Grecja (13 proc.), Malta (12 proc.) oraz Bułgaria (10 proc.). Jednocześnie jednym z największych beneficjentów tegorocznego sezonu jest Albania.

Zainteresowanie tym kierunkiem wzrosło ponad 3-krotnie rok do roku, co czyni go jednym z najszybciej rosnących wakacyjnych kierunków 2026 r. w eSky.pl.

– Albania to absolutny hit wakacji. Turyści doceniają nie tylko piękne wybrzeże i rozwijającą się infrastrukturę hotelową, ale także bardzo korzystny stosunek ceny do jakości. To dokładnie ten typ kierunku, którego dziś poszukują podróżnicy – dodaje Joanna Kwiatkowska, ekspertka internetowego biura podróży eSky.pl.

Komfort wypoczynku w wakacje ważniejszy niż kiedykolwiek

Dane pokazują, że Polacy nie tylko podróżują częściej, ale również coraz chętniej wybierają wyższy standard wypoczynku. Ponad połowa rezerwacji obejmuje pobyty w obiektach co najmniej 4-gwiazdkowych, a ponad 30 proc. podróżników planuje urlop trwający minimum tydzień.

Pakiety Lot+Hotel dają możliwość zarezerwowania wysokiej klasy hotelu w atrakcyjnej cenie, nawet w szczycie sezonu. Jeśli chodzi o wyżywienie, największą popularnością cieszą się oferty ze śniadaniami, które wybiera ponad 40 proc. klientów. Jednak coraz więcej, bo aż 30 proc. użytkowników, decyduje się na wakacje w formule all-inclusive.

Wakacje z okazją na ostatnią chwilę

Osoby planujące urlop w ostatnim momencie nadal mogą znaleźć atrakcyjne oferty na najbliższe tygodnie. Wśród nich wyróżnia się Słoneczny Brzeg w Bułgarii, który można zarezerwować już od 869 zł za osobę w pakiecie Lot+Hotel z all-inclusive na tydzień.

To jeden z najbardziej atrakcyjnych cenowo kierunków w Europie, oferujący szerokie plaże, słoneczną pogodę i rozwiniętą infrastrukturę turystyczną.

Dla osób, które chcą połączyć wypoczynek nad morzem ze zwiedzaniem historycznych miast i korzystaniem z atrakcji wyspiarskiego państwa, ciekawym wyborem może być Malta. Tygodniowy wakacyjny pakiet dynamiczny Lot+Hotel ze śniadaniem w Qawra to koszt od 1219 zł za osobę.

7 dni wypoczynku w Albanii (Durres) w hotelu z all-inclusive wraz z przelotem to z kolei koszt od 1779 zł za osobę. Kierunek przyciąga pięknymi plażami nad Adriatykiem oraz możliwością odkrywania jednego z najciekawszych regionów Europy Południowej.

Wakacje all-inclusive w Bułgarii

Dla tych, którzy marzą o klasycznym, beztroskim urlopie nad Morzem Czarnym, internetowe biuro podróży eSky.pl proponuje wakacje w formule all-inclusive w słynnym Słonecznym Brzegu. W ramach Urodzinowej Fiesty Cen dostępny jest tygodniowy pakiet Lot+Hotel już od 959 zł za osobę. To propozycja dla osób, które chcą po prostu odpocząć, bez planowania i pośpiechu, za to z pełnym wyżywieniem, blisko szerokich, piaszczystych plaż i wakacyjnej atmosfery, która trwa tu od rana do późnego wieczora.

Sycylijskie wakacje w regionie Katanii

Dla miłośników włoskich podróży czeka wyjątkowa oferta tygodniowych wakacji w Katanii na Sycylii – w cenie od 1289 zł za osobę w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniami. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć zwiedzanie i odkrywanie lokalnych zabytków z prawdziwie włoskim stylem życia.

Katania zachwyca barokową architekturą, bliskością wulkanu Etna oraz kuchnią, w której królują świeże owoce morza, arancini i słodkie sycylijskie wypieki, a wszystko to w rytmie niespiesznego, południowego „dolce far niente”.

Costa del Sol – słońce, plaże i andaluzyjski styl życia na wakacje

Kolejna propozycja to Costa del Sol w Hiszpanii, jeden z najbardziej rozpoznawalnych kierunków wakacyjnych Europy. Pobyt z lotem i hotelem z aneksem kuchennym (wyżywienie własne czyli self catering) kosztuje już od 1369 zł za osobę.

Region słynie z ponad 300 dni słońca w roku, szerokich plaż Morza Śródziemnego oraz miasteczek takich jak Marbella czy Malaga, gdzie można połączyć relaks nad wodą z odkrywaniem andaluzyjskiej kultury, tapas i lokalnego, spokojnego stylu życia.

Mało czasu, napięte budżety i sytuacja dookoła nas, zatem coraz świadomiej planujemy wakacje i szukają rozwiązań, które gwarantują udany wypoczynek.

- Dobra pogoda, komfort podróżowania oraz możliwość znalezienia atrakcyjnej cenowo oferty sprawiają, że zagraniczne wyjazdy stają się naturalnym wyborem dla coraz szerszego grona osób. Tegoroczny wzrost liczby klientów pokazuje, że podróże pozostają jedną z najważniejszych inwestycji w regenerację – mówi Joanna Kwiatkowska, Product Manager w eSky Group.