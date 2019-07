- Kiedy przychodzi fala upałów, wzrasta aktywność mieszkańców regionu i turystów nad wodą. Niestety, dzieje się tak również na kąpieliskach niestrzeżonych – powiedział w rozmowie z PAP ratownik wodny i kierownik Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie Łukasz Kamiński. Dodał, że jest to dużo bardziej niebezpieczne niż wypoczywanie w miejscach, których strzegą ratownicy.

- Ratownik ma w swoim zakresie na jedną wieżę – czy to na śródlądziu, czy na kąpieliskach nadmorskich - 100 m linii brzegowej. Można wypoczywać na plaży tuż obok strefy strzeżonej, ale trzeba pamiętać, aby wchodzić do wody tylko tam, gdzie jest ratownik – mówił Kamiński. Zaznaczył, że gwarantuje to szybką i fachową pomoc w przypadku niebezpieczeństwa.

Podkreślił, że gdy wypadek zdarza się w miejscu niestrzeżonym i służby otrzymują o nim zgłoszenie, dużo więcej czasu zajmie im dojechanie na miejsce.

- Osoba, która tonie, ma z chwili na chwilę coraz mniej siły – wyjaśnił ratownik. Wskazał też, że nawet na strzeżonych wodach warto zwracać uwagę na osoby kąpiące się obok.

- Nadal wyobrażamy sobie, że tonący – jak w filmach – krzyczą i machają rękami. A tak naprawdę jest to walka z żywiołem, więc na to, a nie na krzyk, zużywamy wszystkie siły – tłumaczył Kamiński. Dodał, że warto wobec tego zwracać uwagę na osoby, które kąpią się obok, aby rozpoznać ewentualne sygnały tego, że potrzebują pomocy.

Wskazał, że u takich osób widać przede wszystkim zmienioną mimikę. - Jeżeli widzimy, że ktoś ma mętny wzrok, a poza tym nie daje rady utrzymać się na wodzie, schodzi pod nią, robi coraz dłuższe przerwy między ruchami – może to oznaczać, że dzieje się coś złego – mówił ratownik.

Zaznaczył, że niepokojące mogą być też nerwowe, chaotyczne, a jednocześnie coraz wolniejsze ruchy.

- Czasem warto się odwrócić, zapytać, czy wszystko jest w porządku. Ta osoba może nie powie, bo nie będzie w stanie, ale może pokiwa głową; może będzie chciała złapać nas za rękę – podanie jej ręki może uratować życie – powiedział Kamiński.

Od początku roku na terenie woj. zachodniopomorskiego utonęło 18 osób, w tym od początku sezonu kąpieliskowego (15 czerwca) – dziewięć. Nadal bardzo częstą przyczyną utonięć jest kąpiel po spożyciu alkoholu.