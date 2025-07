Popularny przewoźnik lotniczy Ryanair zmienia swoją politykę bagażową. Wprowadzony zostanie nowy sposób kontrolowania plecaków i walizek. To odpowiedź na coraz popularniejsze wśród turystów sposoby na wniesienie na pokład samolotu większej ilości bagażu, niż jest to dozwolone. Teraz nie można także wnieść dodatkowo na pokład popularnych przedmiotów.

Teoretycznie zasady dotyczące bagażu podręcznego w Ryanairze nie zmienią się. Za darmo na pokład można wnieść plecak lub torbę o maksymalnych wymiarach 40 x 20 x 25 cm. Przy opcji Priority, dodatkowo dozwolona jest walizka o wymiarach maksymalnych 55 x 40 x 20 cm. Teraz jednak kontrole będą bardziej dokładne.

Z biegiem czasu coraz więcej pasażerów myślało, że mogą sobie pozwolić na "prześlizgnięcie się" z bagażem. A my mówimy: nie, nie przejdziesz. Jeśli twój bagaż nie mieści się w limicie lub gdy uchwyty są wysunięte, a koła wystają – nie wpuścimy cię, bo masz za duży bagaż. To są zasady – przestrzegaj ich i nie będzie problemu – mówił w rozmowie z naTemat Michael O'Leary, prezes Ryanaira.

Dozwolony bagaż w Ryanair. Nowe zasady

Firma będzie teraz bardziej dokładnie kontrolować rozmiar bagażu. Ułatwią to nowe urządzenia, które mają pojawić się na lotniskach. Nasz sizer do bagażu jest większy niż minimalny dozwolony rozmiar. W tym roku zmieniamy oznaczenia rozmiaru bagażu – wprowadzamy graficzne wskazanie faktycznie dozwolonych wymiarów, które są mniejsze niż dotychczasowe skrzynki – zdradził prezes Ryanaira.

Nowe urządzenie do sprawdzania bagażu

Nowe urządzenie do sprawdzania bagażu pojawiło się już w ubiegłym roku na lotnisku w Berlinie zamiast stosowanych dotychczas sizerów, pojawiły się zupełnie nowe. Ich konstrukcja całkowicie zmienia sposób pomiaru bagażu. Dotychczasowe to rodzaj "koszyków" z pięcioma ściankami. Bagaż wkładało się do nich od góry i nawet mocno napakowany plecak czy torba do sizera się mieściły.

Ryanair wprowadza nowy pomiar bagażu

Teraz nie będzie już tak łatwo. Nowe urządzenie to półka z dwiema ściankami i specjalnym obrysem na jednej z nich. Z tego powodu już nie tak łatwo jest zmieścić się w określonym przedziale. Bagaż nie może wychodzić poza obrys odwzorowany na tylnej ścianie miarki. Pasażerowie mogą więc jedynie położyć bagaż na metalowej półce, a jeśli nie utrzyma się pomiędzy liniami grozi dodatkowa opłata. Nie ma już więc mowy o upychaniu. Prawdopodobnie tak więc będą wyglądać nowe sizery, o których mówił prezes Ryanair.

W Berlinie nowością jest także to, że na górze miarki znajduje się wyświetlacz, który jest połączony z wagą. Dzięki temu obsługa Ryanaira z łatwością może ważyć każdy bagaż, także przy wejściu do samolotu, a nie jak dotąd – tylko przy stanowisku odprawy.

Ponadwymiarowy bagaż. Jakie kary w Ryanair?

Jak ostrzega w swoim regulaminie Ryanair klienci, którzy przyniosą do bramki bagaż ponadwymiarowy (powyżej 55 x 40 x 20 cm), mogą go odprawić za opłatą wysokości do 70 - 75,00 euro, czyli 334 zł. To oczywiście oplata tylko za jeden lot. Cena na lotnisku wynosi 12 euro (52 zł) za dodatkowy kilogram.

Dodatkowe przedmioty. Jest zmiana w regulaminie

Zmienił się także regulamin zawierający informacje o dodatkowych przedmiotach, takich jak poduszka czy koc. Teraz nie można ich wnieść dodatkowo na pokład. Oprócz tego, zakupy ze strefy bezcłowej są wliczane do bagażu podręcznego, co oznacza, że pracownicy Ryanaira mogą wymagać ich umieszczenia w bagażu podręcznym pasażera. Niedawna zmiana regulaminu usunęła również informację o możliwości zabrania parasola jako dodatkowego przedmiotu.