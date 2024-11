Najwyższy wodospad w Polsce: Wielka Siklawa

Wielka Siklawa to wodospad w Tatrach Wysokich na potoku Roztoka. Znajduje się na granicy Doliny Pięciu Stawów i Doliny Roztoki. To najwyższy wodospad w Polsce, którego spektakularny wygląd co roku przyciąga tysiące turystów. Spadająca ze skał kaskadami woda to nie dala atrakcja dla piechurów, przemierzających Tatry. Urok Wielkiej Siklawy został doceniony już w XIX wieku i od tamtej pory nadal cieszy oczy. Mówi się, że wodospad najpiękniej wygląda, kiedy tuż po deszczu,wychodzi słońce. Dzięki temu wokół Wielkiej Siklawy powstają liczne tęcze, które tworzą bajkowy krajobraz. Nie bez powodu Wielka Siklawa bywa nazywana "polską Niagara".

Wielka Siklawa wyższa od Niagary

Słynny wodospad Niagara znajduje się w Ameryce Północnej na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych. Uznawany jest za jeden z najpiękniejszych wodospadów świata. I bez wątpienia nim jest, ale naszej Wielkiej Siklawie też niczego nie brakuje. Tym bardziej, że najwyższy polski wodospad jest wyższy od Niagary. Podczas kiedy wysokość Niagary to 51 metrów, to Wielka Siklawa mierzy aż 65 do 70 metrów.