Suntago zaprasza do strefy Relax – miejsca stworzonego dla dorosłych, którzy potrzebują odpoczynku w wersji premium. To tu, w otoczeniu bujnej zieleni i 700 egzotycznych palm, można zapomnieć o pośpiechu i zanurzyć się w spokoju, który działa lepiej niż najdłuższy urlop.

Cisza, ciepło i woda, która leczy

Strefa Relax to przestrzeń dla gości powyżej 16 r.ż., w której czas zwalnia. Baseny termalne z hydromasażem oraz baseny witalne z wodą bogatą w minerały – magnez, potas, lit czy siarkę – działają jak naturalny balsam. Pomagają rozluźnić napięcie, poprawiają krążenie i wspierają regenerację. To miejsce, w którym każdy szczegół został zaprojektowany z myślą o komforcie. Ciepła woda, kojące dźwięki, otoczenie prawdziwych palm i spokojna atmosfera pozwalają odetchnąć głębiej, odnaleźć równowagę i na chwilę zapomnieć o codzienności. Właśnie tutaj znajduje się Wellness & SPA – serce strefy Relax i jego najbardziej zmysłowa część, która niedawno zyskała nową odsłonę.

Nowe rytuały i zabiegi – dotyk, który przywraca równowagę

Wellness&SPA w Suntago to nie tylko odmienione wnętrze czy nowa oferta zabiegów, ale także coś więcej – to zaproszenie do przeżycia rytuałów, które łączą tradycję i nowoczesność. Wśród nowości znalazł się rytuał „Solą Himalajską”, podczas którego masaż wykonywany jest na rozgrzanym łóżku z naturalnych kryształów soli. Ciepło przenika ciało, oczyszcza i przywraca energię, a delikatne złuszczanie nadaje skórze blask.

Kolejną propozycją jest rytuał „Lekkość Umysłu” – autorski zabieg z zakresu Head SPA, który rozpoczyna się od peelingu skóry głowy, a kończy aromaterapeutycznym masażem całego ciała. To moment, w którym oddech wraca do rytmu, a napięcia po prostu… znikają.

Każdy z rytuałów to chwila prawdziwego wytchnienia – połączenie troski o ciało i spokoju dla zmysłów. Warto na własnej skórze poczuć, jak w nowym Wellness&SPA relaks staje się prawdziwym doświadczeniem. Rezerwacje zabiegów dostępne są na stronie suntago.com

Nie tylko wodne szaleństwo i zjeżdżalnie

Suntago- park wodny znany z emocji, zjeżdżalni i niekończącej się energii w strefie Jamango. To także zupełnie inny świat ukryty tuż obok – strefa Relax, przeznaczona dla dojrzałych gości. Miejsce, w którym cisza i ciepło zastępują gwar, a relaks staje się naturalnym rytmem dnia.

W otoczeniu setek palm, wśród wód nasyconych minerałami i spokojnej atmosfery, można naprawdę się zatrzymać. Trudno uwierzyć, że od Warszawy dzieli to miejsce zaledwie pół godziny drogi. Gdy dzień pełen wytchnienia dobiega końca, w domkach Suntago Village czeka przestrzeń, w której można przedłużyć ten spokój o jeszcze jeden poranek.

Jesień nie musi oznaczać chłodu i pośpiechu. Wystarczy chwila w Suntago, by przypomnieć sobie, jak to jest naprawdę odpocząć.