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Energylandia rozdaje maskotki wszystkim przebranym dzieciom. Nadchodzą 12. urodziny Parku!

dzisiaj, 12:03
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energylandia, park, urodziny
Energylandia rozdaje maskotki wszystkim przebranym dzieciom. Nadchodzą 12. urodziny Parku!/Materiały prasowe
Dzieci kochają prezenty, a Energylandia dobrze o tym wie! Z okazji 12. urodzin Park przygotował specjalną akcję Costume Celebartion, która może zakończyć się miłą pamiątką z wizyty. Przez dwa dni w Zatorze będą też helikoptery, spotkania z twórcami internetowymi, pokazy, wyjątkowe animacje i wielka parada. Sprawdzamy, co czeka Gości już 4 i 5 lipca.
energylandia, park, urodziny
Energylandia rozdaje maskotki wszystkim przebranym dzieciom. Nadchodzą 12. urodziny Parku!

Świętujemy 12. urodziny parku

Tym razem na urodziny warto przyjść nie tylko z dobrym humorem, ale też w przebraniu. W ramach akcji Costume Celebration, każde dziecko, które odwiedzi Park w przebraniu ulubionego bohatera filmowego, postaci z bajki, superbohatera lub innej kreatywnej postaci, otrzyma wyjątkowy prezent w postaci maskotki! I ten pomysł już od wejścia może zamienić wizytę w Energylandii w kolorowe, rodzinne święto.

Więcej nowości? Proszę bardzo! W urodzinowy weekend w Energylandii pojawi się także Strefa Contentu w Aqualantis. Przez dwa dni będzie można spotkać tam twórców internetowych, nagrać z nimi krótkie materiały i dowiedzieć się, jak powstają filmy, które później zdobywają zasięgi w sieci. Ta propozycja ucieszy szczególnie tych, którzy z rodzinnego wyjazdu lubią przywieźć nie tylko zdjęcia, ale też własne nagrania.

energylandia, park, urodziny
Energylandia rozdaje maskotki wszystkim przebranym dzieciom. Nadchodzą 12. urodziny Parku!

Nie zabraknie też urodzinowych akcentów, do jakich Energylandia przyzwyczaiła w ubiegłych latach. Na Gości będą czekać babeczki w formie tortu, bezalkoholowy szampan, pokazy i wyjątkowe animacje. Każdy dzień zakończy uroczysta parada z udziałem artystów i Maskotek, która pożegna Gości po całym dniu zabawy. Warto tylko przypomnieć, że 4 i 5 lipca Park będzie czynny od godziny 10:00 do 20:00.

Urodziny to również dobra okazja, by skorzystać z pełnej oferty Energylandii. Park w Zatorze oferuje dziś 133 atrakcje w 7 tematycznych strefach, w tym aż 20 rollercoasterów. Dzięki temu jeden dzień można zaplanować spokojniej, bardziej rodzinnie albo z dużą dawką adrenaliny.

Zapraszamy do Water Park

Oczywiście w lipcu, jak i przez całe wakacje, ważnym punktem wizyty pozostaje także Water Park, który też jest dostępny w cenie biletu. To oznacza, że oprócz kolejek, karuzel i pokazów można liczyć również na baseny, zjeżdżalnie i wodne szaleństwo w wakacyjnej scenerii. I uwierzcie nam, że przy letnich temperaturach taki przystanek potrafi szybko stać się jedną z najprzyjemniejszych części dnia.

Urodziny Energylandii odbędą się już 4 i 5 lipca. Przez sobotę i niedzielę Zator ma zamienić się w miejsce pełne kostiumów, prezentów, rodzinnych atrakcji i urodzinowej atmosfery. Szczegółowe informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie Energylandii!

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Źródło Artykuł sponsorowany
Tematy: urodzinyparkEnergylandia
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