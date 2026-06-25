Energylandia rozdaje maskotki wszystkim przebranym dzieciom. Nadchodzą 12. urodziny Parku!

Świętujemy 12. urodziny parku

Tym razem na urodziny warto przyjść nie tylko z dobrym humorem, ale też w przebraniu. W ramach akcji Costume Celebration, każde dziecko, które odwiedzi Park w przebraniu ulubionego bohatera filmowego, postaci z bajki, superbohatera lub innej kreatywnej postaci, otrzyma wyjątkowy prezent w postaci maskotki! I ten pomysł już od wejścia może zamienić wizytę w Energylandii w kolorowe, rodzinne święto.

Więcej nowości? Proszę bardzo! W urodzinowy weekend w Energylandii pojawi się także Strefa Contentu w Aqualantis. Przez dwa dni będzie można spotkać tam twórców internetowych, nagrać z nimi krótkie materiały i dowiedzieć się, jak powstają filmy, które później zdobywają zasięgi w sieci. Ta propozycja ucieszy szczególnie tych, którzy z rodzinnego wyjazdu lubią przywieźć nie tylko zdjęcia, ale też własne nagrania.

Energylandia rozdaje maskotki wszystkim przebranym dzieciom. Nadchodzą 12. urodziny Parku!

Nie zabraknie też urodzinowych akcentów, do jakich Energylandia przyzwyczaiła w ubiegłych latach. Na Gości będą czekać babeczki w formie tortu, bezalkoholowy szampan, pokazy i wyjątkowe animacje. Każdy dzień zakończy uroczysta parada z udziałem artystów i Maskotek, która pożegna Gości po całym dniu zabawy. Warto tylko przypomnieć, że 4 i 5 lipca Park będzie czynny od godziny 10:00 do 20:00.

Urodziny to również dobra okazja, by skorzystać z pełnej oferty Energylandii. Park w Zatorze oferuje dziś 133 atrakcje w 7 tematycznych strefach, w tym aż 20 rollercoasterów. Dzięki temu jeden dzień można zaplanować spokojniej, bardziej rodzinnie albo z dużą dawką adrenaliny.

Zapraszamy do Water Park

Oczywiście w lipcu, jak i przez całe wakacje, ważnym punktem wizyty pozostaje także Water Park, który też jest dostępny w cenie biletu. To oznacza, że oprócz kolejek, karuzel i pokazów można liczyć również na baseny, zjeżdżalnie i wodne szaleństwo w wakacyjnej scenerii. I uwierzcie nam, że przy letnich temperaturach taki przystanek potrafi szybko stać się jedną z najprzyjemniejszych części dnia.

Urodziny Energylandii odbędą się już 4 i 5 lipca. Przez sobotę i niedzielę Zator ma zamienić się w miejsce pełne kostiumów, prezentów, rodzinnych atrakcji i urodzinowej atmosfery. Szczegółowe informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie Energylandii!