Dziennik.pl logo

Dwa dni, dwadzieścia rollercoasterów i jeden tytuł do zdobycia. Energylandia zaprasza na Coaster Day by Lay’s

dzisiaj, 12:57
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
energylandia, park rozrywki
Dwa dni, dwadzieścia rollercoasterów i jeden tytuł do zdobycia. Energylandia zaprasza na Coaster Day by Lay’s/Materiały prasowe
Tegoroczny Światowy Dzień Rollercoasterów w Energylandii nie skończy się po jednym dniu. Coaster Day by Lay’s & Pepsi potrwa przez cały weekend, a 15 i 16 sierpnia Goście Parku będą mogli sprawdzić swoją odwagę i zawalczyć o tytuł Coaster Mastera.

Zasady wyzwania są proste. Każdy uczestnik otrzyma specjalny bilet z miejscami na pieczątki przypisane do poszczególnych atrakcji. Do ukończenia zadania wystarczy pięć przejazdów różnymi rollercoasterami.

energylandia, park rozrywki
Energylandia zaprasza na Coaster Day by Lay’s

Pieczątki będzie przybijać obsługa poszczególnych rollercoasterów. Po zebraniu wymaganej liczby należy udać się do wyznaczonego miejsca odbioru nagrody. Tam na uczestników będą czekać: imienny certyfikat Coaster Mastera, paczka przekąsek od Lay’s oraz gadżety Pepsi. Szczegółowe zasady zabawy znajdą się również na odwrocie przygotowanego na wydarzenie biletu.

Każdy może wybrać własną drogę do tytułu

Coaster Day nie jest wyzwaniem zarezerwowanym wyłącznie dla poszukiwaczy najmocniejszych wrażeń. Uczestnicy sami zdecydują, na których kolejkach chcą zdobywać pieczątki. Każdy może więc ułożyć własną trasę, zaczynając od spokojniejszych przejazdów albo od razu kierując się ku najmocniejszym atrakcjom.

energylandia, park rozrywki
Energylandia zaprasza na Coaster Day by Lay’s

W paszporcie znajdą się między innymi: Circus Coaster, Happy Loops, Frida, Viking i Boomerang. Osoby szukające mocniejszych wrażeń mogą skierować się w stronę Zadry Made in Małopolska, Abyssusa, Formuły lub Pepsi Hyperiona. Na trasie wyzwania pojawiają się również takie atrakcje jak Tidal Wave Twister, Draken, Honey Harbour, czy Choco Chip Creek.

Próg pięciu przejazdów sprawia, że certyfikat pozostaje w zasięgu także tych Gości, którzy dopiero oswajają się z rollercoasterami. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby potraktować bilet jako zaproszenie do znacznie dłuższej podróży po Parku. Na jego stronach przygotowano miejsca na kilkanaście różnych pieczątek, więc najbardziej wytrwali mogą spróbować zebrać je wszystkie.

Weekend, który najlepiej przeżywać razem

Wystarczy usiąść w wagoniku, by napięcie zaczęło rosnąć. Czasem pierwsze sekundy przynoszą spokojny podjazd, a czasem natychmiastowe przyspieszenie. Niezależnie od konstrukcji finał bywa podobny: szybsze bicie serca, szeroki uśmiech i ochota na kolejny przejazd.

energylandia, park rozrywki
Energylandia zaprasza na Coaster Day by Lay’s

Coaster Day by Lay’s & Pepsi przenosi te indywidualne emocje na cały Park. Bilet staje się planem dnia, kolejne pieczątki zapisują historię przejazdów, a certyfikat jest pamiątką po chwili, w której uczestnik zdecydował się przekroczyć własną granicę. Nie zawsze musi nią być najwyższy zjazd. Czasem największym zwycięstwem okazuje się pierwszy świadomie wybrany rollercoaster.

energylandia, park rozrywki
Energylandia zaprasza na Coaster Day by Lay’s

Tegoroczna edycja potrwa przez dwa dni. 15 i 16 sierpnia Energylandia stanie się miejscem spotkania osób, które znają układ torów niemal na pamięć oraz tych, które dopiero sprawdzą, jak brzmi ich krzyk przy pierwszym spadku.

Pięć pieczątek wystarczy, aby zostać Coaster Masterem. Pytanie brzmi, ilu uczestników poprzestanie właśnie na pięciu?

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Artykuł sponsorowany
Tematy: weekendEnergylandiarollercoaster
Zobacz
|
Karol Nawrocki z wizyt? w Bia?ym Domu
Jasnowidz Jackowski o Karolu Nawrockim. "Zrealizuje wytyczne spoza Polski"
Wsyp to do starej skarpetki i połóż tam gdzie są myszy lub szczury. Gryzonie szybko wyniosą się z twojej posesji
Wsyp to do starej skarpetki i połóż tam gdzie są myszy lub szczury. Gryzonie szybko wyniosą się z twojej posesji
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 sierpnia benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
A,Woman,Is,Holding,And,Reading,A,Book,,With,A
Trudny QUIZ z wiedzy. Dużo nauki, trochę geografii, ciut kultury i historii. 20/20 dla erudytów
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Karol Nawrocki
Historyk oburzony po słowach Karola Nawrockiego o Powstaniu Warszawskim. "To źle wróży Polsce"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj