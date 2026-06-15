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Turyści wrzucają tu miliony. Co dzieje się z monetami z Fontanny di Trevi w Rzymie?

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:33
[aktualizacja dzisiaj, 11:35]
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Fontanna di Trevi
Turyści wrzucają tu miliony. Co dzieje się z monetami z Fontanny di Trevi w Rzymie?/Shutterstock
Rzucając monetę do rzymskiej Fontanny di Trevi, turyści wierzą w legendę o powrocie do Wiecznego Miasta czy spełnieniu osobistych pragnień. Jednak te drobne, które dla wielu są jedynie symbolem, zyskują drugie życie, trafiając do organizacji Caritas. Miliony euro rocznie finansują banki żywności i pomoc społeczną, sprawiając, że gesty milionów podróżnych stają się realnym wsparciem dla tych, których turyści nigdy nie spotkają.

Tradycja wrzucania monet do Fontanny di Trevi

Kiedy monety turystów wpadają do majestatycznej Fontanny di Trevi w Rzymie, niosąc ze sobą życzenia miłości, zdrowia czy powrotu do Wiecznego Miasta, zapewniają praktyczną pomoc ludziom, których turyści nigdy nie spotkają - donosi agencja Reuters.

Od setek lat, będąc w Rzymie, turyści tłumnie przybywają do fontanny, aby spełnić życzenie, zgodnie z legendarnym rytuałem. Niewielu z nich zastanawia się nad swoimi monetami.

Na tych monetach z PRL-u można nieźle zarobić. Koniecznie sprawdź, czy nie masz ich w domu
Na tych monetach z PRL-u można nieźle zarobić. Koniecznie sprawdź, czy nie masz ich w domu

Co się dzieje z monetami z Fontanny di Trevi?

Obecnie monety gromadzą się przez kilka dni, zanim zostaną wyłowione i zabrane do rzymskiego oddziału międzynarodowej katolickiej organizacji charytatywnej Caritas, która przelicza wiadra drobnych i przeznacza je na finansowanie banku żywności, jadłodajni i projektów pomocy społecznej.

W 2022 roku Caritas zebrał z fontanny 1,4 miliona euro. Rzym jest jednym z najchętniej odwiedzanych miast na świecie, z 21 milionami turystów.

Wydobywanie monet to niezwykłe widowisko, w którym pracownicy regionalnego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej ACEA balansują na krawędzi ogromnej barokowej fontanny, używając długich mioteł i węży ssących. Następnie monety przekazywane są do Caritasu, gdzie suszy się je suszarkami do włosów i sztućców, a następnie sortuje i liczy.

Znaki umieszczone wokół fontanny informują, że reszta zostanie przekazana na cele charytatywne - myśl ta podoba się wielu turystom pozującym przy fontannie - wyjaśnia agencja.

Słynna legenda dotycząca fontanny

Dzień i noc tłumy ludzi tłoczą się wokół fontanny, pozując do zdjęć. Legenda głosi, że jeśli wrzucisz monetę prawą ręką przez lewe ramię do fontanny, wrócisz do Rzymu. Ludzie chętnie dodają swoje osobiste życzenia. Fontanna di Trevi, ukończona w 1762 r., zajmuje jedną stronę Palazzo Poli w centrum Rzymu. Znajdują się na niej posągi Trytonów kierujących rydwanem boga Okeanosa, wykonanym z muszli.

Obecnie brodzenie w wodach fontanny jest zabronione, a turystom, którzy to zrobią, grożą grzywny. Znaki przy fontannie ostrzegają również, aby nie kraść monet.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: monetyrzymFontanna di Trevifontanna
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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