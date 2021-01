Pomimo zakazu lotów na kierunkach brytyjskich do 6 stycznia, Ryanair podjął decyzję o kontynuowaniu wybranych rejsów z Polski do Wielkiej Brytanii. Samoloty mają przylatywać do Łodzi bez pasażerów i zabierać podróżnych, którzy po świętach chcą wrócić do Anglii – poinformował Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi.

Dodano, że w poniedziałek 4 stycznia niskokosztowy przewoźnik będzie mógł zabrać 184 pasażerów, którzy wybierają się do East Midlands. Wylot planowany jest na godz. 9.55.

Według rozkładu Ryanaira, w czwartek i niedzielę zaplanowano loty do Dublina, w piątek i niedzielę do Londynu Stansted, a w piątek kolejny do East Midlands.

"Ponieważ sytuacja w związku z Covid-19 dynamicznie się zmienia, o wszystkich dodatkowych rejsach będziemy informować na bieżąco" – zaznaczyło łódzkie lotnisko.

Pasażerskie połączenia lotnicze z Wielką Brytanią zostały zawieszone 22 grudnia zgodnie z Rozporządzaniem Rady Ministrów. Obowiązujący do 6 stycznia zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wprowadzono w związku z wykryciem na terytorium Wielkiej Brytanii nowej odmiany wirusa SARS-CoV-2 i obawą o jego rozprzestrzenianie się. Ryanair zdecydował się jednak na wznowienie części połączeń z polskich lotnisk na Wyspy Brytyjskie z uwagi na ogromne zainteresowanie lotami powrotnymi na Wyspy wśród Polaków.