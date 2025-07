Turyści wybrali najlepszą wyspę na świecie

Przez lata, kiedy myśleliśmy o greckich wyspach, od razu do głowy przychodziły nam Mykonos ze swoimi imprezami albo Santorini z pocztówkowymi zachodami słońca. Ale wygląda na to, że w 2025 roku przyszedł czas, by na światło dzienne wyszła pewna ukryta perła. Według prestiżowego rankingu magazynu Travel + Leisure, to właśnie Paros - do tej pory nieco w cieniu swoich sławniejszych sióstr - została okrzyknięta najlepszą wyspą na świecie.

Cóż takiego ma w sobie Paros, że nagle znalazła się na ustach wszystkich? To proste: ta wyspa to idealne połączenie tego, co w Grecji turyści kochają najbardziej. Są tu malownicze plaże, te urokliwe biało-niebieskie wioski, które wyglądają jak wyjęte z katalogu, no i ten autentyczny, grecki klimat, który sprawia, że można poczuć się jak w domu.

Plażowy raj i kulinarna przyjemność

Jeśli marzycie o plażowaniu, Paros ma coś dla każdego. Od szerokich, piaszczystych zatoczek idealnych dla rodzin z dziećmi, po te bardziej dzikie, skaliste wybrzeża, które pokochają miłośnicy windsurfingu. Po dniu pełnym słońca i morskich przygód, czeka na Was prawdziwa uczta. Lokalne tawerny to raj dla podniebienia - świeże owoce morza prosto z morza, aromatyczne zioła, oliwa.

Długo Paros pozostawała w cieniu. Ale w 2025 roku wyspa zrobiła prawdziwy skok - z 24. miejsca w zeszłym roku na sam szczyt. Zdobywając imponujące 96,50 na 100 punktów. Czytelnicy Travel + Leisure byli zgodni: liczyło się piękno krajobrazów, jakość kuchni, niepowtarzalna atmosfera i bogata oferta turystyczna. Co szczególnie ich urzekło? Urocza nadmorska miejscowość Naoussa, którą wielu określa mianem "małego Mykonos".

Naoussa - Mykonos, ale bez tłumów

Naoussa to prawdziwe serce Paros - tętniące życiem, a jednocześnie zachowujące swój kameralny charakter. Wąskie, brukowane uliczki prowadzące do portu, klimatyczne bary i restauracje serwujące lokalne przysmaki - to wszystko sprawia, że jest tu tak wyjątkowo. Ale w przeciwieństwie do Mykonos, tutaj znajdziecie spokój i relaks bez wszechobecnych tłumów turystów. To idealne miejsce dla tych, którzy szukają autentyczności i chcą prawdziwie wypocząć. Co ważne, Naoussa to także świetna baza noclegowa - hotele są tu przytulne i łatwiej znaleźć wolne miejsca niż na tych najbardziej obleganych wyspach.

Co zobaczyć na Paros?

Paros to nie tylko plaże. Wyspa ma bogatą historię, którą widać na każdym kroku. W stolicy, Parikii, koniecznie trzeba odwiedzić jeden z najstarszych kościołów w całej Grecji - Panagia Ekatontapiliani. Parikia to również główny port wyspy i centrum komunikacyjne, więc na pewno przez nią przejedziecie.

Warto wiedzieć, że Paros słynie z marmuru paryjskiego - to właśnie z niego powstały tak słynne rzeźby jak Wenus z Milo. Fragmenty tego niezwykłego dziedzictwa możecie podziwiać w Muzeum Archeologicznym Paros, gdzie czekają na Was artefakty sięgające epoki neolitu.

Choć Paros nie ma międzynarodowego lotniska, dojazd jest zaskakująco łatwy. Z Aten to zaledwie 40 minut lotu krajowego. Jeśli wolicie morską przygodę, możecie wybrać czterogodzinną przeprawę promem z portu w Pireusie. A z Warszawy? Z przesiadką w Atenach dotrzecie na Paros w nieco ponad 4 godziny.