Irlandzka tania linia lotnicza Ryanair uruchomi w tegorocznym zimowym rozkładzie lotów nowe połączenia z Kraków Airport do Tuluzy we Francji, a także do Poznania - przekazały władze krakowskiego lotniska w czwartek.

Loty Ryanair z Krakowa do Poznania będą realizowane od 30 października cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, czwartki, soboty i niedziele. Do Tuluzy samoloty zaczną latać od 1 listopada, dwa razy w tygodniu: we wtorki i soboty. Jak podkreślił w czwartek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, będą to kolejne połączenia realizowane przez Ryanair ze stolicy Małopolski. Kraków Airport: W maju niewiele mniej pasażerów niż przed pandemią Zobacz również Poznań z Krakowem łączą bliskie relacje miast biznesowych, nastawionych na szybki i nowoczesny rozwój gospodarczy. To także szansa dla rozwoju turystyki w Małopolsce i Wielkopolsce - dwóch regionów o bogatym dziedzictwie kulturowym. Tuluza to kolejne francuskie miasto, które znajdzie się w bogatej ofercie połączeń Kraków Airport łączące stolicę Małopolski z regionem w południowo-zachodniej Francji - wskazał Włoszek. Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko przyjęło prawie 3,1 mln pasażerów. Rok wcześniej było to blisko 2,6 mln osób. W 2019 roku - ostatnim przed pandemią - z usług portu skorzystało ponad 8,4 mln podróżnych. W obowiązującym letnim rozkładzie lotów Kraków Airport znalazły się 43 połączenia do 99 miast w 33 krajach. Oferuje je 20 linii - zarówno przewoźnicy tradycyjni, jak i niskokosztowi.