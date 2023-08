To wstyd, że najważniejszy teren archeologiczny na świecie znalazł się w takiej sytuacji - stwierdził minister. Przypomniał, że obszar ten podlega nie Ministerstwu Kultury, ale władzom Rzymu.

Zadzwoniłem natychmiast do burmistrza Rzymu, mówiąc mu jasno, że sytuacja jest nie do przyjęcia. Trzeba zrobić więcej - dodał Sangiuliano w wywiadzie dla telewizji RAI. Podkreślił, że nie wystarczy sprzątanie od czasu do czasu.

Zadeklarował: Jesteśmy gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za ten teren.

Trzeba gruntownie wysprzątać ten obszar, bo jest wizytówką Włoch na świecie - zaznaczył minister kultury.

Władze Wiecznego Miasta zapowiedziały deratyzację rejonu Koloseum.

Z Rzymu Sylwia Wysocka