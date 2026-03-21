Polacy uciekają na święta

Świąteczne wyjazdy coraz bardziej przypominają klasyczny city break. Średnia długość pobytu wynosi dziś 3,4 noce, co oznacza, że wielu turystów wyjeżdża już w piątek i wraca dopiero po świętach. Jednocześnie średnia wartość rezerwacji wzrosła do 2407 zł (+11 proc.), przy średniej cenie noclegu na poziomie 707 zł (+23 proc.). Oznacza to, że typowa rezerwacja nadal dotyczy krótszych pobytów lub mniejszych grup, najczęściej par.

Reklama
Zobacz również

Wielkanoc coraz częściej traktowana jest jak jeden z długich weekendów, które mamy do dyspozycji w ciągu roku. Polacy chcą odpocząć, oderwać się od codzienności i spędzić ten czas bez konieczności organizowania świąt – mówi Krzysztof Dębski, Chief Marketing Officer w Triverna.pl. Jak dodaje: Widzimy też wyraźną zmianę w sposobie planowania. Rezerwacje dokonywane są później, średnio na 45 dni przed wyjazdem, co oznacza skrócenie okna rezerwacyjnego aż o 35 proc. w porównaniu do 2025 roku.

Ile kosztuje Wielkanoc w hotelu?

Realny koszt wyjazdu wielkanocnego dla rodziny z dwójką dzieci jest wyraźnie wyższy, niż sugeruje średnia wartość pojedynczej rezerwacji. Przy średniej cenie noclegu na poziomie 707 zł i pobycie trwającym ok. 3-4 noce, koszt hotelu dla rodziny 2+2 wynosi najczęściej od ok. 3500 do 5000 zł – w zależności od standardu obiektu i zakresu oferty.

W cenie najczęściej zawarte są pakiety z wyżywieniem. Aż 85 proc. rezerwacji obejmuje opcję HB (śniadania i obiadokolacje). Wyraźnie rośnie także udział rodzin z dziećmi, a średnia liczba najmłodszych przypadających na rezerwację wzrosła do 2,4. W praktyce oznacza to, że oferta hotelowa coraz częściej projektowana jest z myślą o rodzinach – obejmuje nie tylko nocleg i posiłki, ale również dodatkowe atrakcje, takie jak animacje, dostęp do stref SPA czy specjalne wydarzenia świąteczne.

Reklama

Do całkowitego kosztu wyjazdu należy doliczyć transport. W przypadku podróży samochodem to zazwyczaj 200-400 zł za paliwo w obie strony, natomiast podróż pociągiem dla czteroosobowej rodziny może kosztować nawet 600-1200 zł. W efekcie całkowity koszt świąt poza domem dla rodziny 2+2 najczęściej mieści się w przedziale ok. 3700-6200 zł.

Święta w domu wciąż tańsze. Ale różnica maleje

Z danych IBRiS wynika, że organizacja Wielkanocy w 2025 roku kosztowała średnio 941 zł. W 2026 roku, w związku z utrzymującą się inflacją, wydatki te mogą być jeszcze wyższe. Polacy, mimo presji kosztowej, nie rezygnują jednak z jakości – ponad 63 proc. kieruje się przy zakupach wcześniejszymi, sprawdzonymi doświadczeniami, a istotną rolę nadal odgrywają promocje i wybór polskich produktów.

Choć różnica między świętami w domu a wyjazdem pozostaje znacząca, coraz więcej osób uznaje ją za akceptowalną w zamian za wygodę i oszczędność czasu. Brak konieczności przygotowań, sprzątania i organizacji sprawia, że wyjazd zaczyna być postrzegany nie jako luksus, lecz jako realna alternatywa.

Obserwujemy zmianę w podejściu do świąt. Dla wielu klientów kluczowe staje się doświadczenie i komfort, a nie tylko koszt. Wielkanoc poza domem to gotowy produkt – zorganizowany, wygodny i przewidywalny – dodaje Dębski.

Morze wygrywa w Wielkanoc

Wśród najpopularniejszych kierunków zdecydowanie dominuje polskie wybrzeże – aż 7 z 10 najczęściej rezerwowanych obiektów znajduje się nad morzem.

Wśród najważniejszych kierunków wiosennych Polacy wybierają Pomorze Środkowe, Pomorze Zachodnie, Śląsk, Karpaty i Beskidy. W przypadku miejscowości najczęściej rezerwacje dotyczą Międzyzdrojów, Świnoujścia, Jarosławca, Kołobrzegu i Zakopanego. Największy wzrost rezerwacji odnotowano w Jarosławcu (+359,4 proc.) i Pomorzu Środkowym (+57,5 proc.,), natomiast spadki w Kołobrzegu (-33,7 proc.) i na Śląsku (-24,9 proc.) - wskazuje portal rezerwacyjny.