Przedstawiciel Wizz Air ocenił podczas piątkowej konferencji prasowej, że planowane poszerzenie siatki połączeń z Kraków Airport pozwoli osiągnąć pozycję najszybciej rozwijającej się linii lotniczej w tym porcie, z zakładanym prawie 30-proc. wzrostem liczby przewiezionych pasażerów w tym roku.

Według niego w tegorocznym sezonie letnim przewoźnik będzie oferował z Krakowa 30 tras do 19 krajów. W jego bazie operacyjnej na krakowskim lotnisku stacjonuje obecnie sześć samolotów Airbus A320 neo.

108 lotów Wizz Air tygodniowo z i do Krakowa

W szczycie sezonu Lato 2026 – zapowiedział przedstawiciel linii - będzie ona realizować 108 lotów tygodniowo z i do Krakowa. Zaoferuje ponad 1,8 mln miejsc, co oznacza wzrost o 40 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem letnim. Łącznie w tym roku w sprzedaży dostępnych jest ponad 3 mln miejsc, co stanowi wzrost o 29 proc. rok do roku.

Przedstawiciel Wizz Air przyznał, że przewoźnik skasował połączenie z Krakowa do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale decyzja została podjęta z przyczyn biznesowych jeszcze przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zawieszona jest trasa do Tel Awiwu.

Plany Wizz Air

Wizz Air obecnie oferuje z Polski 236 tras do 32 krajów z 12 polskich lotnisk, w tym sześciu baz w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, we Wrocławiu i w Modlinie. Stacjonują tam łącznie 43 samoloty. Od rozpoczęcia działalności w Polsce linia przewiozła ponad 132 mln pasażerów z krajowych portów lotniczych, a w zeszłym roku 14,6 mln osób.

Przewoźnik obsługuje ponad 1000 tras z 39 baz operacyjnych w 19 państwach. Linia wykorzystuje flotę 262 samolotów Airbus A320 i A321. W tym roku planuje przewieźć 80 mln pasażerów.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystała z niego rekordowa liczba ponad 13,2 mln osób. W obowiązującym obecnie zimowym rozkładzie port dysponuje 140 połączeniami do 34 krajów, oferowanymi przez 26 linii lotniczych.