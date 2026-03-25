Samolot linii Ryanair z Wielkiej Brytanii musiał zawrócić z powodu "awaryjnego zdarzenia w powietrzu". Pasażerowie lotu RK3226 z lotniska w Manchesterze, zmierzali na lotnisko Sandefjord-Torp w Norwegii, gdy ogłoszono stan zagrożenia.

Boeing 737 linii Ryanair - awaria podczas lotu

Załoga nadała międzynarodowy kod Squawk 7700, który informuje kontrolerów lotu o poważnym problemie w trakcie lotu.

Boeing 737-800 linii Ryanair, zgłosił awarię i zawrócił na lotnisko w Manchesterze. Samolot z 189 pasażerami na pokładzie, wykonał lot powrotny po tym, jak piloci zidentyfikowali usterkę techniczną podczas przelotu.

Samolot, lecący do Norwegii, napotkał awarię techniczną, która uruchomiła procedury bezpieczeństwa dla załogi. Piloci "zidentyfikowali nieprawidłowe odczyty systemów podczas wznoszenia się samolotu w kierunku norweskiej przestrzeni powietrznej". Podjęto decyzję o powrocie na lotnisko wylotu w celu oceny stanu załogi i przeprowadzenia inspekcji mechanicznej.

Wstępne raporty wskazują, że problem nie naruszył "integralności konstrukcyjnej samolotu ani podstawowych systemów lotu".

Działania Ryanaira

Ryanair po lądowaniu na lotnisku w Manchesterze, uruchomił swoje protokoły awaryjne. Personel naziemny skierował samolot na odległe stanowisko postojowe, gdzie ratownicy medyczni wykonali rutynowe procedury po incydencie. Wszyscy pasażerów bezpiecznie opuściło pokład w ciągu 15 minut od lądowania.

W oświadczeniu Ryanair potwierdził, że podczas lotu RK3226 "wystąpił problem techniczny wymagający powrotu do miejsca wylotu w celu przeprowadzenia oceny technicznej". Linie lotnicze zaoferowały zmianę rezerwacji na alternatywne loty do Norwegii z wylotem w ciągu 48 godzin, a także zakwaterowanie w hotelu dla pasażerów wymagających noclegu.

Czym jest kod 7700?

Kod 7700 jest jednym z trzech kodów transpondera, obok kodu 7600 (utrata łączności radiowej) i 7500 (porwanie samolotu). Kod 7700, wykorzystywany jest, gdy na pokładzie pojawił się nagły problem, wymagający szczególnej uwagi i priorytetowego traktowania.