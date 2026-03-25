Wizz Air zawiesza lub odwołuje kilka tras na Bałkanach, np. ze Skopje i Tuzli do Larnaki na Cyprze. Globalny kryzys silników nęka działalność linii lotniczych. Awarie dotyczą silników Pratt & Whitney, które uziemiły dziesiątki samolotów Wizz Air, i to akurat przed sezonem wakacyjnym.

Kryzys silników uziemił wiele samolotów

Przyczyną zawieszenia lotów, czy ich odwołania jest awaria silników Pratt & Whitney GTF, które napędzają wiele samolotów linii Wizz Air. Okazało się, że wiele jest "zanieczyszczonych w kluczowych podzespołach", co doprowadziło do pęknięć. Teraz tysiące silników na całym świecie wycofywane są z eksploatacji. Niestety, węgierskie tanie linie lotnicze są narażone na duże problemy ze względu na uzależnienie od tych silników.

Linia boryka się z utrzymaniem wystarczającej liczby samolotów w powietrzu. Na początku 2026 roku około 33-38 samolotów pozostawało uziemionych. Linie lotnicze zakładają, że problemy mogą potrwać do 2027 roku. Szykuje się więc zamieszanie w tym okresie wakacyjnym.

Wizz Air zawiesza i odwołuje loty na Cypr

Wizz Air planuje przekierować swoje samoloty na bardziej korzystne trasy do Europy Zachodniej (takie jak Wielka Brytania i Włochy) i połączenia Skopje-Larnaka i Tuzla-Larnaka zostaną ograniczone.

Redakcja Fly4free.pl informowała pierwsza o odwołaniu części lotów na Cypr. Zniknęło po jednym połączeniu do Larnaki z Wrocławia, Gdańska i Katowic.

Jak się okazuje od maja do połowy września z Gdańska do Larnaki będzie można polecieć dwa razy w tygodniu, z Wrocławia od kwietnia loty będą dostępne w środy i niedziele, z Katowic loty będą we wtorki, czwartki i soboty.

Wizz Air zmniejszył dodatkowo liczbę rotacji do Pafos z lotniska Warszawa-Modlin.

Na Cyprze doszło do ataku na brytyjską bazę, a także ewakuowano lotniska w Pafos w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Jednak branża turystyczna odnotowała masowe odwołania lotów na Cypr i do Egiptu na początku 2026 roku, z powodu rosnących obaw o bezpieczeństwo w regionie.