Strajk w jednej z największych linii lotniczych na świecie. Odwołane loty do Polski

oprac. Agnieszka Maj
wczoraj, 11:43
Strajk w jednej z największych linii lotniczych na świecie. Odwołane loty do Polski/Shutterstock
O północy z czwartku na piątek rozpoczął się strajk personelu pokładowego Lufthansy - poinformowała rzeczniczka związku zawodowego UFO. Protest ma się zakończyć w piątek o godzinie 22. Niemiecki przewoźnik odwołał już kilkaset lotów.

Strajk trwa w piątek, 10 kwietnia i obejmuje loty Lufthansy AG między godz. 00:01 a 22:00 z lotnisk we Frankfurcie nad Menem i Monachium – poinformował w środę, 8 kwietnia, związek zawodowy UFO. Powodem są nieudane negocjacje w sprawie nowego układu zbiorowego

Jak tłumaczą związkowcy, Lufthansa przez prawie pięć miesięcy nie uwzględniła postulatów personelu pokładowego. W efekcie 94 procent uczestników głosowania opowiedziało się za podjęciem działań strajkowych.

Odwołane loty także do Polski

Celowo wyłączyliśmy z akcji protestacyjnych święta wielkanocne, aby jak najbardziej ograniczyć ich wpływ na pasażerów – powiedział przewodniczący UFO Joachim Vázquez Bürger. Mamy świadomość, że mimo to mogą wystąpić utrudnienia podczas powrotu z wakacji i bardzo tego żałujemy – dodał. W wielu niemieckich landach trwają jeszcze bowiem dwutygodniowe wielkanocne ferie szkolne.

Strajkiem objęte są wszystkie odloty Lufthansy z lotnisk we Frankfurcie nad Menem i Monachium. To główne huby przewoźnika, stąd także pasażerowie na innych lotniskach muszą liczyć się z odwoływanymi lotami, także do Polski. Ponadto strajk obejmuje wszystkie loty regionalnej linii Lufthansa CityLine z lotnisk w Hamburgu, Bremie, Stuttgarcie, Kolonii, Duesseldorfie, Berlinie i Hanowerze.

Trzecia duża akcja protestacyjna w Lufthansie

To już trzecia duża akcja protestacyjna w Lufthansie w tym roku. W połowie marca przez dwa dni strajkowali piloci tego przewoźnika, domagając się wyższych składek emerytalnych. Ich poprzedni strajk miał miejsce 12 lutego. Wtedy w jednym dniu odwołano ponad 800 lotów, co dotknęło około 100 tys. pasażerów.

Powiązane
Ukryte imperium Victora Orbana. Bunkry, pałace i prywatne zoo
Ukryte imperium Victora Orbana. Bunkry, pałace i prywatne zoo
Andrzej Duda
Andrzej Duda ostro o decyzji Nawrockiego. "Mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności"
Mentzen, Nawrocki
Mentzen o ślubowaniu sędziów TK. Skrytykował prezydenta Nawrockiego
oprac. Agnieszka Maj
"For All Mankind"
"Najlepszy serial SF w historii". Kosmiczny poziom produkcji
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces
Quiz wiedzy o czasach PRL. Dla urodzonych przed 1989 rokiem 10/10 to pestka
Quiz wiedzy o czasach PRL. Dla urodzonych przed 1989 rokiem 10/10 to pestka
