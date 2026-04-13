Rekordowe stężenie jodu nad morzem. Nie przegap tego terminu

Weronika Papiernik
wczoraj, 08:28
Zapomnij o lecie. To wtedy Bałtyk serwuje rekordowe dawki jodu
Choć większości z nas morze kojarzy się z wakacjami, coraz więcej osób odkrywa uroki wybrzeża poza sezonem. Puste plaże, krystaliczne powietrze i spokojny rytm nadmorskich miejscowości przyciągają turystów wiosną, jesienią a nawet zimą tak samo jak latem. A czemu teraz warto się tam wybrać?

Poziom jodu wtedy jest najwyższy

W sezonie jesienno-zimowym i wczesną wiosną, od października do kwietnia, nad Bałtykiem notuje się najwyższe stężenie jodu w powietrzu. Dlaczego? Silne wiatry i sztormy sprawiają, że fale mocniej rozbijają się o brzeg, uwalniając do atmosfery aerozol morski bogaty w jod. Najwięcej tego cennego pierwiastka znajduje się tuż przy linii brzegowej, szczególnie podczas wietrznej pogody i tuż po sztormach.

Jod wspiera prawidłową pracę tarczycy, reguluje metabolizm i wzmacnia odporność. Nawet poprawia sen i sprawia, że łatwiej radzimy sobie ze stresem.

Co robić nad Bałtykiem poza sezonem?

Choć sezon wakacyjny ma swoje hity, w innych miesiącach również nie brakuje atrakcji. Latarnia morska w Niechorzu działa przez cały rok i oferuje spektakularny widok na spokojne morze. W Dziwnowie funkcjonuje park miniatur i kolejek, który przyciąga zarówno dzieci, jak i dorosłych. Miłośnicy przyrody mogą wybrać się na Wyspę Chrząszczewską czy do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – w chłodniejszych miesiącach łatwiej tam obserwować ptaki i podziwiać dziewiczą naturę.

Chłodniejsze dni to idealny moment, by po powrocie z plaży zatroszczyć się o ciało i umysł. Coraz więcej obiektów nad Bałtykiem oferuje baseny, jacuzzi czy strefy wellness. Kontrast między mroźnym powietrzem a ciepłą wodą potrafi być niezwykle kojący.

W wybranych apartamentach goście mogą dodatkowo korzystać z indywidualnych, wybranych saun. To udogodnienie, które wpisuje się w skandynawski styl dbania o zdrowie i regenerację. Sauna nie tylko rozgrzewa po spacerze, ale też wspiera odporność, poprawia krążenie i pozwala na głęboki relaks.

Kameralne restauracje i lokalne specjały

Choć latem restauracje nadmorskie tętnią życiem, zimą całoroczne lokale zyskują zupełnie inny charakter - bardziej kameralny, autentyczny. To świetny moment na gastro-turystykę, czyli odkrywanie regionu od kuchni. Na stołach królują świeże ryby według tradycyjnych receptur, ale coraz częściej pojawiają się nowoczesne interpretacje inspirowane kuchnią skandynawską czy slow food.

W Rewalu i Niechorzu popularnością cieszą się rodzinne restauracje rybne, a w Mrzeżynie czy Dziwnowie powstają klimatyczne kawiarnie w stylu "coffee spotów” z większych miast. Zamiast kolejek i tłumu można tu spokojnie porozmawiać z gospodarzami, spróbować sezonowych dań czy domowych wypieków.

